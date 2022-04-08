Turkish Cargo’ya Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik ödülü

Turkish Cargo, sağlık taşımacılığı süreçlerini ödülle taçlandırdı. Şirket, bu yıl 9’uncusu dijital olarak Singapur’da gerçekleştirilen 2022 Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik Ödül Töreni’nde, 'Pharma-Lojistik' kategorisinde ‘Dikkat Çeken Hava Kargo Markası’ ödülü aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik Ödülleri; gelişmiş hız, düşük maliyet ve üstün kalitede biyo-üretim mükemmelliğini kolaylaştıran istisnai biyoişlem uzmanlarına, kuruluşlara ve teknolojilere tanınırlık kazandırıyor.

Endüstrideki en iyi biyoişlem ve biyo-üretim liderlerinin yanı sıra teknolojilerdeki en son gelişmeler ve üretimdeki en iyi uygulamaların yer aldığı Asya-Pasifik Biyoişlem Mükemmellik Ödülleri, bugünün önde gelen liderlerini ve trend belirleyicilerini destekliyor ve yarının yenilikçilerine ilham veriyor. Kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam eden Turkish Cargo, artan lojistik taleplerine yönelik özel ve pratik çözümler üreterek bölgesel ticareti de katkı sunuyor.

“En iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Mükemmeliyetçi bir anlayışla sürdürdüğümüz sağlık taşımacılığında lider bir lojistik çözüm ortağı olarak tanınmak bizim için son derece sevindirici. Turkish Cargo olarak Asya-Pasifik’teki ilaç ve biyoteknoloji üreticilerine en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.