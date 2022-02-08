Türkiye Ar-Ge 250 araştırması dünyaya açılıyor

2020 yılında dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 salgını, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Ar-Ge faaliyetlerinin önemini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "2020 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarına göre; Ar-Ge harcamalarının tutarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge harcaması yüksek ülkelerin rekabette yarattığı fark, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde bu alana yönelik yatırımların artmasını sağladı.

Ar-Ge’nin Türkiye’de yerleşik bir kültür konumuna gelmesi için son yıllarda ciddi hamleler yapılırken, bu adımlardan biri de bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye Ar-Ge 250” araştırması.

Hangi şirketler araştırmaya dahil edilecek?

2013 yılından bu yana yapılan araştırma, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından gerçekleştirilecek.

Araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını açıklayan şirketler ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlanacak.

Şirketlerin 2021 yılındaki Ar-Ge harcamaları, 2021 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2022 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2021 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2021 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

Türkçe ve İngilizce olarak geniş kitlelere ulaştırılacak

Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, 2022 yılı itibarıyla Türkçe ve İngilizce rapor yayını olarak hazırlanarak dünyadaki kanaat önderleri ve uluslararası basın ile paylaşılacak.

Araştırma yayını, Türkçe-İngilizce olacak şekilde 6 bin 500 VIP ulusal ve uluslararası adrese özel olarak ulaştırılacak. Yurt içinde 40 bin tekil data ve uluslararası 3 bin VIP datayla da news letter yoluyla dijital formatta paylaşılacak.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığından üniversite rektörlerine, teknoparkların yönetimlerinden ihracatçı birliklerine kadar geniş bir yelpazeye sunulacak olan yayın, yurt dışında da geniş kitlelere ulaştırılacak.

Yayın; ABD, Almanya, BAE, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya’da inovasyon, teknoloji alanında haber üretici basın mensuplarından oluşan 3 bin VIP kişiye ulaştırılırken, Dünya Bankası, IMF, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, R&D Management Conference Office (RADMA) teşkilatları ile aralarında Oxford, Stanford, Harvard, Cambridge, Kaliforniya, Melbourne, Princeton, Yale, Columbia, Seul, Chicago Üniversiteleri; California, ETH Zurich ve Massachusetts Teknoloji Enstitülerinin de bulunduğu dünyanın en iyi 100 üniversitesinde yerini alacak.