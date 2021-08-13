Türkiye, Avrupa teknoloji dünyasının yıldızı haline geldi

Financial Times gazetesinin analizinde Türk girişimlerin Avrupa teknoloji dünyasında elde ettiği başarılara övgüler düzüldü ancak hükümetin sosyal medya ve teknoloji devlerine yönelik baskılarına da geniş yer verildi.

Analizde, “Bu yılın en sıcak yeni fikirlerinin Silikon Vadisi'nde değil, İstanbul'da başladı” ifadeleri kullanıldı. Türkiye'deki e-ticaret penetrasyonunun üç yıl önceki yüzde 3,5'ten bugün yüzde 10'a yükseldiği tahmin ediliyor. Trendyol'un bu hafta SoftBank ile birlikte 1,5 milyar dolarlık fonlama turunu yöneten General Atlantic'in genel müdürü Melis Kahya Akar, “Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için tüm parçalar yerine oturdu” diyor.

Geçen yazdan bu yana, Trendyol ve Hepsiburada e-ticaret platformları ile oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games dahil olmak üzere Türk teknoloji şirketlerinin değerlemeleri, start-uplar için küresel bir başarı işareti olarak görülen milyar dolar eşiğini aştı. Geçtiğimiz ay Nasdaq'ta gerçekleştirilen ilk halka arzın ardından şu anda değeri 4,4 milyar dolar olan ve Türkiye'de Amazon ile rakip olan Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan “Türkiye e-ticaret pazarı bir dönüm noktasında” dedi.

FT’nin haberinde, teknoloji yatırımcılarının, yaklaşık 10 dakika içinde yiyecek teslimatı yapan start-uplara milyarlarca dolar yatırım yaptıkları belirtild. Değeri 7,5 milyar dolara ulaşan, gıda tesimatı start-uplarının öncüsü, Getir'in kurucu ortağı Nazım Salur 2018 yılında risk sermayedarlarının bir Türk start-up'ından gelen çağrılara cevap vermediğini söylüyor. O dönemde doğru finansmana ulaşamadığını ifade eden Salur, Getir'i denizaşırı ülkelere taşımasını üç yıl ertelemek zorunda kaldığını belirtiyor.