Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası “Harekete Geçme Zamanı” teması ile 7 Kasım'da başlıyor

Ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası etkinliği DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik (DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde çerçevesinde bu yıl üçüncü kez düzenleniyor.

Finlandiya Büyükelçiliği, Business Finland ve İstanbul Sanayi Odası’nın değerli katkıları ile düzenlenen III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, 7 – 9 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul ve 9 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

COP 28’in hemen öncesinde gerçekleştirilecek III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, küresel gündemdeki gelişmelerin değerlendirilmesine fırsat sağlarken, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Kuzey Avrupa ülkeleri temsilcilerinin vizyon ve deneyimlerini aktarmaları için uygun bir zemin yaratacak. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı önemli adımları döngüsel ekonomi perspektifinden gündeme taşıyacak etkinlik ile endüstriyel süreçlerde değer zincirlerinin, üretim ve hizmetlerin, tüketim alışkanlıklarının döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden kurgulamasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında sürdürülebilir üretim, ikiz dönüşüm, üretim süreçlerinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir malzemeler, döngüsel ekonomi iş modelleri, döngüsel tedarik zinciri, yeşil satın alma, yeşil dönüşümde OSBlerin rolü ve eko-endüstriyel alanlar gibi ana başlıklar ülkemizin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecek konular arasında yer alıyor.