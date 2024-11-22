Türkiye, Dubai gayrimenkul piyasasında en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında

Dubai’de 2022’de 608 milyon dolar olan Türk yatırımları, 2023 yılında 3.16 milyar dolara çıkarak Türkiye’yi Dubai’nin en çok yatırım yapan 8. ülkesi konumuna taşıdı. Parcel Estates Kurucu ve CEO’su Özden Çimen, Dubai’nin Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatları anlattı.

Yatırımcıların nakit akışlarını sarsmayacak ödeme fırsatları

Dubai gayrimenkul fiyatlarındaki artışın Türk yatırımcılar için bir zorluk yaratıp yaratmadığına dair soruya Çimen, bu durumun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: “Dubai, yıllardır uluslararası emlak balonu endeksinde güvenli bölgede yer alıyor. 2040 Vizyonu kapsamındaki altyapı yatırımları ve nüfus artışı, piyasada daha fazla talep yaratmaya devam ediyor. Bu, Türk yatırımcılar için geç kalınmaması gereken bir fırsat” diyen Çimen, “Projeden projeye değişen ödeme planlarıyla, yatırımcılarımızın nakit akışlarını sarsmadan, hatta kira gelirleriyle ödemelerini yapmalarına imkan tanıyoruz. Sekiz yıla varan esnek ödeme planlarımız, projeler teslim edildikten sonra bile devam edebiliyor” diye konuştu.

Golden visa uygulaması

Dubai’nin golden visa programı hakkında da açıklamalarda bulunan Özden Çimen, bu programın Türk yatırımcılar için büyük bir avantaj sunduğunu vurguladı: “Golden visa, Dubai’yi sadece bir yatırım bölgesi değil, bir ev haline getiriyor. Bu program, Dubai’de iş kurmak veya mevcut işini taşımak isteyen Türk yatırımcılar için altın değerinde fırsatlar yaratıyor. Yatırımcılarımızın aklındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıran bir düzenleme oldu.”

30 milyar dolarlık harcama...

Son dönemde ara tatillerde 100 bin Türk’ün Dubai’yi ziyaret etmesi, konut satışlarına da yansıdı. Çimen, Parcel Estates’in bu dönemde artan trafik ve satış hacmiyle ilgiyi doğruladığını belirtti: “Ara tatilde Dubai’yi ziyaret eden birçok Türk yatırımcı, yatırım yaparak geri döndü. Dubai, turist ya da yatırımcı olarak gelenlerin beklentilerini aşan bir şehir. İstanbul, Londra ve New York gibi şehirlerdeki ziyaretçiler ortalama 12-13 milyar dolarlık harcama yaparken, Dubai’de bu rakam 30 milyar dolara çıkıyor. Bu, Dubai’nin hangi yatırımcı ve turist profilini çektiğinin net bir göstergesi.”