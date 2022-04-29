Türkiye Finans, 700 milyon TL'nin üzerinde net kâr elde etti

Türkiye Finans Katılım Bankası bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, Türkiye ekonomisine 83,3 milyar lira katkı sağladı. Aktif büyüklüğünü 120,5 milyar liraya çıkartan banka, katılım finans sisteminin bir parçası olarak artan kaynağını kullandırdığı fonları büyütmek için değerlendirdi. Banka, bu dönemde 716,9 milyon TL konsolide net kar, 717,2 milyon TL de konsolide olmayan net kar elde etti.

Ayrıca geliştirdiği fonlama araçlarının desteğiyle yüzde 12 artış elde ederek nakdi fon kullandırımını toplamda 68,8 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Aynı zamanda üretici, KOBİ ve ihracatçı gibi iş dünyasının farklı kesimlerini fonlayan finansman imkânlarıyla gayrinakdi fon kullandırımını yüzde 4 büyüten Türkiye Finans, reel sektöre ve ihracatçıya 14,5 milyar TL gayrinakdi fon sağladı. Avantajlı fon toplama ürünlerini piyasaya sunarak müşterilerini birikim yapmaya teşvik eden banka, katılma hesaplarını bu çeyrekte çeşitlendirerek mevcut hacmini geçen yıl sonuna göre yüzde 15 artırdı. Bu sayede topladığı fonları yüzde 10 oranında büyüten Türkiye Finans, bu fonları 92,5 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de koruyarak öz kaynaklarını yüzde 11 oranında artışla 7,3 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, geçen yıl sonunda ülkemizin farklı sektörlerinde başlayan canlanmanın yılın ilk çeyreği itibarıyla hız kazandığını belirterek özellikle bankacılık ve finans sektörünün kurumlara ve reel sektöre yol gösterdiğini ifade etti.

Akşam, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemin ülkemiz açısından üretim ve ticareti geliştireceğimiz bir dönem olacağından şüphem yok. Bankamız, bu çeyrekte de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığını sürdürdü. Bu anlayışla hem bireysel hem de ticari segmentte verdiğimiz finansman desteğimizi artırarak 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Katılım finans sisteminin bir parçası olarak üretime ve ticarete can suyu olacak fırsatları önümüze kattık ve artan kaynağımızı kullandırdığımız fonları büyütmek için değerlendirdik. Ayrıca reel sektöre ve ihracatçıya verdiğimiz desteği büyüttük. Özetle yılın ilk çeyreği sürdürülebilir büyüme stratejimizi özenle koruduğumuz ve bu sayede aktiflerimizi büyüttüğümüz başarılı bir dönem oldu."