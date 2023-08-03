Türkiye Finans "Hazır Limit"i devreye aldı

Konut için 3,5 milyon TL, taşıt için 400 bin TL ve ihtiyaç finansmanı için 70 bin TL olan üst limitlerle müşteriler taksit sayılarını diledikleri gibi değiştirebilecek. Türkiye Finans’ın, ülkemizde dijital kanallar üzerinden müşteri olma kolaylığını sunan ilk bankalardan biri olduğunu belirten Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürün geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

“Hızlı ve uygun oranlı çözüm sunuyoruz”

Müşterilerin günün her saatinde her dakikasında ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini sağlamanın önceliklerinin başında geldiğini söyleyen Ahmet Mert, "Bu anlayışla müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz Hazır Limit pratik bir finansman ürünüdür. Hazır Limit ile müşterilerimiz erteledikleri ihtiyaçlarını avantajlı finansman oranlarıyla hızlı, güvenli ve kolayca karşılayabilecek" ifadelerini kullandı.