Türkiye Finans özkaynaklarını yüzde 10 artırdı

Türkiye Finans, 2023 yılı birinci çeyrek döneminin mali sonuçlarını KAP’a açıkladı. Banka, ülke ekonomisine 94,9 milyar TL nakdi ve 22,3 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 117,2 milyar TL’lik katkı sağladı. Güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de sürdüren Türkiye Finans, yasal özkaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10 artırarak 18 milyar TL’ye ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19,64 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı

Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 14 artışla 117,5 milyar TL’ye ulaştıran Türkiye Finans, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı ve 2023 yılının ilk üç ayında toplanan fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ’leri ve üretimi finanse etti.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Ülke olarak dayanışma içinde 6 Şubat deprem felaketinin getirdiği tüm sorunların altından kalkılacağına inandıklarını, bu inançla önümüzdeki dönemde de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmaya, kesintiye uğrayan üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini” belirterek, 2023’ün ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye Finans olarak, 2023’ün ilk çeyrek döneminde finansal ve dijital kapsayıcılığı artıran stratejilerle ekonomimizi ve toplumumuzu desteklemeyi sürdürdük. Bu çerçevede müşterilerimizin ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaya öncelik veren bir kurum olarak, Türkiye Finans Mobil Şube, İnternet ve Sanal Şubeden finansman ihtiyacı ve birikimlerin değerlendirilmesine yönelik talepleri karşılamaya kesintisiz şekilde devam ettik. Sektörümüzde giderek artan rekabetteki yerimizi; iş birliklerimiz, dijital teknolojilere yatırımlarımız, yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme çalışmalarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz.