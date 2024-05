Türkiye Finans, Param ile işbirliği anlaşması yaptı

Takip Et

Türkiye Finans, Türkiye'nin ilk lisanslı elektronik para kuruluşu Param ile işbirliği yaparken Türkiye Finans Sanal POS ve Cep POS kullanıcıları Param altyapısını kullanarak birçok banka ve karttan taksitli işlem yapabilme avantajlarından faydalanabilecek.

Türkiye Finans Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan ve Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melis Tosun Arslan, Dijital bankacılıktaki öncü duruşla "Hayat Mobil Bankan Mobil" mottosuyla yola çıkarak müşterilerin ürün ve hizmetlere her an her yerden ulaşabilecekleri bankacılık deneyimi yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Arslan, işbirliği sayesinde Türkiye Finans üye işyerleri Param’ın altyapısını kullanarak Sanal POS ve Cep POS entegrasyonlarını yapabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üye işyerlerimiz bugüne kadar Türkiye Finans kartları üzerinden taksit yapabiliyorlarken bu işbirliği sayesinde birçok banka ve karttan taksit yapabilir hale gelecekler. Böylece üye işyerlerimiz düşük kurulum ve işletme maliyetleriyle fiziki POS cihazına ihtiyaç duymadan 7/24 ödeme alma, dünyanın her yerinden müşterilerden ödeme kabul etme, hızlı ve güvenli işlem yapabilme ve ayrıntılı satış raporları oluşturma imkânlarına kavuştular. Bu verimli ve faydalı iş birliği için Param’a teşekkür ediyorum. Türkiye Finans olarak insan odaklı teknoloji yaklaşımımızla yeni iş birlikleri ve yeni inovasyonlarla daha güvenli, daha akıcı ve daha dijital hizmetler sunmaya, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Emin Can Yılmaz da, bütünleşik finans sağlayıcısı olarak yenilikçi ürünlerle sektöre liderlik yaptıklarını, hem iş ortaklarının hem de müşterilerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunduklarını aktardı.

Hizmet ağını ve etki alanını genişletme yolunda önemli bir adım daha atarak Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından Türkiye Finans ile bir iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu iş birliği kapsamında, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın üye işyerleri, Param'ın güvenilir ödeme altyapısını kullanarak Cep POS ve Sanal POS entegrasyonlarını gerçekleştirip tahsilatlarını kolayca alabilecekler. Bu entegrasyon kapsamında Türkiye Finans Sanal POS ve Cep POS üzerinden yapılan işlemlerin izlenebilmesi ve mutabakatının sağlanabilmesi için işlem detay servisini de sağladık. Türkiye Finans Katılım Bankası'yla yaptığımız iş birliği ile sektördeki yerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Fintek alanında öncü rolümüzü pekiştiren stratejik iş birlikleri ile bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz."