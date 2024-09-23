Türkiye Finans ve Ford'dan 12 ay vadeli taşıt finansmanı iş birliği

Türkiye Finans ve Ford iş birliğinde yapılan kampanya kapsamında, kullanılacak finansman tutarına göre avantajlı kâr payı oranları ve 12 ay vade imkanı sunuluyor. Müşteriler, taşıt finansmanı başvurularını Türkiye Finans'ın 'Hızlı Finansman Sistemi Online Platformu' altyapısı sayesinde platforma üye Ford bayilerinden yapabilecek.

Bu platform, sisteme üye bayilerin müşterileri adına finansman başvurusu yapmalarını ve başvuruların sonuçlarını izlemelerini sağlayan bir çevrim içi değerlendirme sistemi olarak tasarlandı. Sistem sayesinde Türkiye Finans müşterileri, sadece bir kimlik belgesi ile dakikalar içinde başvuru yapabilme, anında yanıt alma ve bankaya gitmeden finansman desteği kullanabilme olanağı buluyor. Böylelikle, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde onaylanan finansman desteği bayiden kullanılabiliyor. Türkiye Finans'ın yaygın anlaşmalı bayi ağı sayesinde, ihtiyaç duyulan pek çok noktada finansman desteği başvurusunda bulunulabiliyor.

Şubeye gitmeden başvuru, finansman desteğine anında ulaşım

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, "Ford ve Ford Trucks ile yaptığımız bu yeni işbirliği müşterilerimizin finansmana kolay erişimini sağlamak ve onlara avantajlı koşullar sunmak için önemli bir adım niteliğinde. Hızlı Finansman Sistemi Online Platformumuz ile müşterilerimiz, başvurularını şubeye gitmeden, doğrudan bulundukları anlaşmalı satış noktasında dakikalar içinde yapabiliyor ve finansman desteğine anında ulaşabiliyorlar. Bu tür yenilikçi çözümlerle müşteri deneyimini önceliklendiriyor, dijitalleşmenin gücünü müşteri memnuniyeti için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.