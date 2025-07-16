Türkiye Finans'ta üst düzey atama!

Türkiye Finans Katılım Bankası, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gürçağ Poyraz'ın atandığını açıkladı.

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre Poyraz, 8 Temmuz 2025 itibarıyla görevine başladı.

Gürçağ Poyraz kimdir?

Gürçağ Poyraz, 2007 yılında ABD'deki Williams College'dan ekonomi lisans derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde Harvard Üniversitesi'nde ziyaretçi öğrenci olarak da bulundu. 2015 yılında ise Özyeğin Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine New York'ta Lehman Brothers'ta analist olarak başlayan Poyraz, Türkiye'ye dönüşünün ardından Accenture'da yönetim danışmanlığı alanında görev aldı. Ardından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Akbank'ta hazine bölümlerinde çeşitli roller üstlendi ve bu alanda 10 yılı aşkın deneyim edindi.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına da sahip olan Poyraz, 2020 yılında Fibabanka bünyesine katıldı. Burada Aktif Pasif Yönetimi ve Trading Bölümü'nden sorumlu direktör olarak görev yapan Poyraz, bu görevini Temmuz 2025'e kadar sürdürdü.