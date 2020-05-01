Türkiye Finans'tan 65 yaş ve üzeri müşterilerine özel destek paketi

01 Mayıs 2020

Türkiye Finans, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ekonomik ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarına devam ediyor. Müşterilerinin ve sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıran ekonomi destek paketleri hayata geçiren Türkiye Finans, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri maaş müşterilerinin emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin evlerinde yapılabilmesini mümkün hale getiriyor.

Emekli maaşını Türkiye Finans’tan alan 65 yaş ve üzeri müşterilerin ödemeleri, yapacakları başvuru neticesinde evlerine kadar götürülüp nakit olarak teslim edilebiliyor. Adreste maaş teslimi için müşterilerin bölgesinde bulunan valilik veya kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na ulaşmaları yeterli oluyor. Acil sağlık destek hizmeti ve market alışverişi konusunda da avantajlar sunan paket kapsamında, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planları da ek bir kâr payı olmadan 2 ay ertelenebiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, “Türkiye Finans olarak salgınla mücadelede en başından bu yana önlemlerimizi geniş tuttuk. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için aldığımız tedbirleri onların sağlığı doğrultusunda sıkı tutmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin bu dönemde ekonomik zorluklar yaşayabileceğini ön görerek hızlı bir şekilde ekonomi destek paketini devreye aldık. Aynı zamanda zor koşullar altında mücadele veren sağlık çalışanlarımız için özel uygulamalar hayata geçirdik. Şimdi de salgın nedeniyle evden çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri müşterilerimize ‘Biz de sizin bir evladınız sayılırız’ diyerek onların hayatını kolaylaştırmak için farklı çözümler üretiyoruz. Bu süreçte büyüklerimizin yanında olarak sağlıklarını önemsiyor ve evlerinden çıkamadıkları bu dönemde, kimseye muhtaç olmadan işlerini kolayca halledebilmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan büyüklerimize olan gönül borcumuzu, onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirerek ve hayata katılmalarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirerek biz nebze olsun ödeyebiliriz” dedi.

65 yaş ve üzeri destek paketi kapsamında neler var?

65 yaş ve üzerindeki emekli maaş müşterileri için:

• Emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin talep etmeleri halinde ikametgâh adreslerine götürülerek elden ödenmesi (Müşteriler, adreste maaş teslimi uygulamasından, bölgelerinde bulunan valilik veya kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’na başvurmaları halinde yararlanabilecek.)

• Promosyon süresi dolan ve yenilemesi gelen emekli maaş müşterilerinin yeni promosyonlarının hesaplarına yatırılarak ödenmesi

• Medline Acil Durum Sağlık Hizmeti kapsamında Türkiye’nin her yerinden ücretsiz Medline ambulans hizmeti verilmesi (Acil durumlarda hizmetten yararlanmak isteyen müşteriler SMS ile gelen kullanım kodunu Medline’ın 444 12 12 numaralı çağrı merkezini arayarak kullanabilecek.)

• 65 yaş üstü müşterilerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için RemoAssist üzerinden verecekleri, günde iki market siparişinin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak adreslerine teslim edilmesi (Hâlihazırda kredi kartı olan müşteriler SMS ile gelen kullanım kodu ile RemoAsisst’in 0850 480 60 01 numaralı çağrı merkezini arayarak kampanyadan yararlanabilecek.)

• 65 yaş ve üzeri müşterilerin şubelerden aranarak, ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu vesilesiyle karşılanması,

• Bayramda yalnız olmadıklarını hatırlatmak üzere Türk kahvesi, lokum, kolonya ve fincandan oluşan özel olarak hazırlanmış Vefa Paketi’nin Ramazan Bayramından önce evlerine teslim edilmesi.

65 yaş ve üzeri müşteriler için:

• Konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planlarının talep etmeleri halinde ek bir kâr payı alınmadan 2 ay ertelenmesi

• Mevcut kredi kartı müşterilerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar kart ücreti alınmaması ve ilk kez kredi kartı alacak 65 yaş ve üzeri müşterilerden kart ücreti alınmaması

• Mevduat müşterilerinin tasarruf hesaplarına yüksek kâr payından yararlanma imkânı sunulması. TL cinsinden mevduat hesapları için yüzde 90/ yüzde 10 havuzundan, döviz mevduat hesabı olan müşterilere ise yüzde 75/ yüzde 25 havuzundan kâr payı verilmesi.