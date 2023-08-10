Türkiye Finans’tan ekonomiye 138,1 milyar TL’lik katkı

Güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de sürdüren Türkiye Finans, yasal özkaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 37 artırarak 22,4 milyar TL’ye ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 23,55 olarak gerçekleşti. Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 38 artışla 141,7 milyar TL’ye ulaştıran Türkiye Finans, toplanan fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ’leri ve üretimi finanse etti.

“Ekonomiyi desteklemeyi sürdürdük”

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, ülkemizi derinden sarsan depremin ardından bölgedeki etkileri azaltmak adına ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sürdürdüklerini belirterek, 2023’ün ilk altı ay sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Finans olarak, 2023’ün ilk altı aylık döneminde finansal ve dijital kapsayıcılığı artıran stratejilerle üretimi, ekonomiyi ve toplumumuzu desteklemeyi sürdürdük. Kurumumuzun “önce insan” demeyi teşvik eden iş yapış modelini; sektöre kazandırdığı ilkler ve kusursuz müşteri deneyimi alanında elde ettiği kazanımlarla eksiksiz olarak uygulamaya devam ettik.

Bu çerçevede Türkiye Finans, 2023’ün ilk yarısında Mobil Şube’den müşteri olmayı teşvik eden kampanyalarla müşteri sayısını artırırken yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonu doğrultusunda sigorta satışını da dijitalleştirerek sektörde öncü bir çalışmaya daha imza attı. Kurumumuz, sektörde yenilikçi iş modellerinin ve fintech ekosistemi ile iş birliklerinin geliştirilmesi yaklaşımını sigortacılık konusunda da insurtech ekosistemindeki iş birlikleriyle genişletti.