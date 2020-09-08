Türkiye, Fransa'dan sismik veri sistemi aldı

08 Eylül 2020

Kerim ÜLKER

Kıbrıs Adası’nda gaz arama faaliyetleri nedeniyle siyasi ve ekonomide iplerin kopma noktasına geldiği Fransa’nın en önemli jeoloji teknolojisi ve sismik veri sistemi üreticilerinden Sercel, Türkiye’ye önemli bir ürün teslimatı yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı olan ve arama, üretim ve petrol ticareti yapan TPIC (Turkish Petroleum International Company), Fransız Sercel’in ürettiği yeni nesil arazi bilgi edinim sistemi WING’i satın aldı.

Fransız şirketin resmi sitesinden duyurduğu bilgilere göre TPIC, Türkiye'nin ulaşılması zor dağlık bölgelerinde yapılacak sismik veri toplama çalışması için WING sistemini tercih etti. Bu sistem, elde edilen yüksek kaliteli sismik verilerin işleme merkezine teslim etmesini sağlıyor.

11 ülkede 2 bin çalışanı var

Sercel CEO'su Emmanuelle Dubu, "TPIC'e yıllar içinde Sercel'in sismik ekipmanlarına gösterdikleri güven ve yakın zamanda yeni WING düğümlü arazi edinim sistemimizi seçtiği için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda COVID-19 salgını nedeniyle kilitlenmeye rağmen, biz ekipmanı zamanında teslim ederek müşterilerimize olan bağlılığımızı gösterdik. WING sistemimizle TPIC'in yüksek anket verimliliği elde edeceğinden, üstün kalitede geniş bant sismik verileri toplayacağından şüphemiz yok” dedi.

1956 yılında Paris’te kurulan Sercel’in 11 ülkede 2 binden fazla çalışanı var.