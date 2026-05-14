Türkiye, Güney Kore’den sonra en fazla sipariş veren ülke

Mehmet Hanifi GÜLEL

Online yemek siparişinde 25’inci yılını kutlayan Yemeksepeti, bugüne kadarki 1,7 milyar adedin üzerindeki sipariş arşivinden çıkardığı verileri kamuoyuyla paylaştı. Delivery Hero’nun faaliyet gösterdiği 70 ülkede, Türkiye’nin online yemek siparişinde ikinci ülke konumunda bulunduğunu açıklayan Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, ilk sırada ise dijitalleşmenin yaygın olduğu Güney Kore’nin yer aldığını bildirdi.

Türkiye'deki enflasyonist ve ekonomik durumun kullanıcı davranışlarında tercih kriterlerini etkilediğini açıklayan Çalapöver, sektörlerinde belirleyici üç faktörün bulunduğunu belirterek, “Bunlardan ilki çeşitlilik, yani restoran ve market çeşitliliği. İkincisi deneyim kalitesi. Üçüncüsü ise fiyat. Bu durum dünyada da böyle. Kullanıcıların üçte biri çeşitliliğe önem veriyor, üçte biri deneyime önem veriyor ve üçte biri ise fiyata önem veriyor.

Bizim verilerden anladığımız ve yaptığımız çıkarımlar göre son zamanlarda Türkiye’de fiyatın daha önemli bir karar verme kriteri haline geldiği görüyoruz. Ancak büyümeye herhangi bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Sektör çift hane büyümeye devam ediyor. Aynı şekilde online yemek platformlarının toplam yeme içme sektöründeki payı da sürekli olarak artıyor. Online sipariş, toplam yeme içme sektöründen yaklaşık 15 milyar euro pay alıyor” dedi.

Her 10 siparişten 9’u mobilden

2001’de dial-up modemler ve faks cihazlarıyla başlayan operasyonun bugün geldiği noktayı değerlendiren Çalapöver, bugün 81 ilin tamamında 135 binden fazla iş ortaklarının bulunduğunu iletti. Çalapöver, geride kalan 25 yılda 37,6 milyon kullanıcıya hizmet vererek geniş bir dijital arşiv oluşturduklarına dikkat çekerek, “2014’te siparişlerin %64’ü web üzerinden gelirken, bugün her 10 siparişten 9’u mobil uygulama üzerinden veriliyor. Bugün Ardahan’ın bir ilçesindeki tek bir bakkal dahi Yemeksepeti altyapısıyla dijital dünyaya entegre olmuş durumda” diye konuştu.

25 yılda 141 milyon lahmacun siparişi verildi

Türkiye’nin son 25 yılda en çok sipariş verilen ilk üç ürünü paylaşan Çalapöver, toplam 141 milyon adetle listenin zirvesinde lahmacun, 69 milyon adetle ayran ve 51 milyon adetle kolanın takip ettiğini iletti. Platform tarihine geçen en büyük siparişin ise içinde 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı, toplam 400 ürünlük bir sepetin olduğunu aktaran Çalapöver, şu bilgileri verdi: “Kullanıcı sadakatinde ise bir kullanıcı 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş vererek en uzun seri rekorunu kırarken, bir başka kullanıcı ise sadece bir yıl içinde tam 418 farklı restoranı deneyimledi. Hızlı ticaret tarafında ise tonajlar dikkat çekici seviyelere ulaştı; Yemeksepeti Market ve Mahalle üzerinden bugüne kadar bin 361 ton muz ve bin 285 ton salatalık sofralara ulaştırılırken, sabah saatlerinde 2,7 milyon simit, gece yarısından sonra ise 642 bin litre kola siparişi verildi.”

“Odağımız yapay zekâ yatırımları”

Markanın 25 yıllık birikimini ve gelecek planlarını da paylaşan Çalapöver, “Önümüzdeki dönemde odağımız, kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak yapay zekâ yatırımları olacak. Sesli komut, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda doğru çözümü hızla sunabilen bir platform olmak. Yemeksepeti’nin önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin günlük sipariş alışkanlıklarının merkezinde kalmasını istiyoruz” dedi.