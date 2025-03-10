Türkiye Hayat Emeklilik'ten Mart ayına özel kampanya

Türkiye Hayat Emeklilik, Mart ayında geçerli olacak iki yeni kampanya duyurusunda bulundu. "Dijital BES Kampanyası" ile dijital kanallar üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılım sağlayan yeni müşterilere özel fırsatlar sunulması planlanıyor. "Ek Katkı Payı Kampanyası" ise mevcut BES katılımcılarının katkı paylarını artırmaları durumunda ek avantajlardan yararlanmasına imkan tanıyacak.

Şirket'in Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal konuya yönelik açıklamasında, "Dijital BES Kampanyamız ile katılımcılarımız internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bireysel emeklilik sözleşmesi başlatmaları durumunda, 2 bin 500 lira ek katkı payı kazanma fırsatı elde edecek. Dijital BES, Katılım Esaslı Dijital BES, 18 Yaş Altı Birikim ve Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik planlarımızı kapsayan kampanyadan aylık asgari 2 bin 500 lira ve üzeri düzenli katkı payı ödemesi yapan katılımcılarımız faydalanabilecekler.

Düzenli ödeme yapan katılımcılarımız ilk 6 ayın sonunda 1,250 lira, ikinci 6 ayın sonunda da düzenli katkı payı ödemeleri durumunda ek 1,250 lira olmak üzere 2 bin 500 lira ek fayda kazanacaklar. 'Ek Katkı Payı Kampanyamız' ise bireysel emeklilik sözleşmelerine asgari 200 bin lira ve üzeri ek katkı payı yatıran mevcut ve yeni müşterilerimize özel olarak hazırlandı. Katılımcılarımıza yatırdıkları ek katkı payı tutarına göre 20 bin liraya varan ek katkı payı ödülü kazanma fırsatı sunuyoruz. Kampanya, İşveren Grup Emeklilik Sertifikaları ile Otomatik Katılım Sertifikaları hariç olmak üzere tüm ferdi ve gruba bağlı BES planları için geçerli" dedi.