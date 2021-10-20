“Türkiye, hidrojen koridoru ile enerjinin vazgeçilmez bir ülkesi olacak”

14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı 2021 etkinlikleri kapsamında SolarAPEX’in Partneri olarak Türkiye’ye davet edilen ECUBES Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Gerbec ve Profesör Matjaz Knez iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Hidrojen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“İç içe geçen iklim değişikliği temel yaşam kaynaklarının kıtlığına neden oluyor”

İklim aşırılıklarının, kuraklık, yangın, kasırga ve sel gibi afetlerin sıklığı beklendiğini ifade eden ECUBES Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Gerbec “Küresel ısınma nedeniyle dünyanın kutuplarında ve buzulların üzerindeki buzlar eriyor, deniz seviyelerinin yükselmesine ve buzullardan beslenen içme suyu kaynaklarının kurumasına neden oluyor. Doğal afetler, yükselen deniz seviyeleri, azalan içme suyu kaynakları, azalan ekilebilir alanlar ve buna ek olarak çölleşme, ormansızlaşma, toprak erozyonu, çevre kirliliği gibi çevresel bozulmaya neden olan çevre sorunlarını da eklersek, tehlikeli bir durumla karşılaşırız. Çevre sorunlarını etkileyen ve iç içe geçen iklim değişikliği, dünyanın bazı bölgelerinde su ve gıda gibi temel yaşam kaynaklarının kıtlığına şimdiden neden oluyor” dedi.

“Hidrojen koridoru Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak”

Gerbec, bununla birlikte Türkiye için hidrojenin önemi ve Türk ekonomisine yapacağı katkılar hakkında ise “Türkiye dünya üzerinde Bir hidrojen koridoru oluşturması durumunda enerjinin vazgeçilmez bir ülkesi haline gelecektir. Bu koridor Türk ekonomisine doğal gaz ve katı yakıtların sağlayacağı katkının onlarca kat fazlasını sağlayacaktır. Hidrojen sayesinde bunun yan avantajı olarak Türk şirketlerinin ithalatta ön plana çıkması çok daha kolay olacak ve Türk şirketlerine ekstra gelirler sağlayacaktır. Türkiye’nin imzalamış olduğu Paris Anlaşması uyarınca hidrojen alanında yapacağı çalışmalar Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşıyacak” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.



Bunlara ek olarak Alexander Gerbec, Profesör Matjaz Knez ve SolarAPEX Genel Müdürü Fatih Doğan EİF 2021 SolarAPEX standında çocuklar ile birlikte ‘Hidrojenli Araba Yapım’ etkinliğine katılarak çocuklara hidrojen önemini uygulamalı olarak anlattılar.