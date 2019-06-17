Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Altunkaya'ya büyük ödül

17 Haziran 2019

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından İstanbul'da düzenlenen 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep'ten tek ödülü Altunkaya Şirketler Grubu alarak Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen törende Gaziantep'teki tek ödülü Meyve ve Sebze Mamülleri alanında sektör şampiyonu olan Altunkaya Şirketler Grubu adına Mahsum Altunkaya aldı.

Ödülünü Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TİM Başkanı İsmail Gülle'den alan Mahsum Altunkaya'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenekatılan Bakanlar da kutladı.

Meyve ve Sebze Mamülleri alanında Türkiye sektör şampiyonu olarak ödül alan tek firma özelliğini taşıyan Altunkaya Şirketler Grubu önceki yıllarda da yine sektör şampiyonu olmuştu. Ödül almak kadar , ülkeye hizmet etmenin ve ülke ekonomisine katma değer sağlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altunkaya, Önümüzdeki süreçte daha çok üretmek, daha çok çalışmak ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.

