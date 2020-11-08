Türkiye, ikinci kez Akdeniz’in en iyi kruvaziyer destinasyonu seçildi

08 Kasım 2020

ABD merkezli ve uluslararası kruvaziyer turizmindeki gelişmeleri takip eden önde gelen yayın kuruluşu Porthole Cruise Magazine, Akdeniz’deki en iyi kruvaziyer destinasyonu olarak bu yıl da Türkiye’yi seçti.

Türkiye, 2 yıl üst üstü en iyi destinasyon seçilirken, Asya- Pasifik bölgesinin en iyi destinasyonu da Singapur oldu. Okuyucularının oyları ile 1998’den bu yana gemi, liman, kruvaziyer şirketi, destinasyon gibi kategorilerde sektörün en iyilerini belirleyen yayın, sonuçları Kasım/Aralık 2020 sayısında ve porthole.com web sitesinde yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Global Ports Holding (GPH) CEO’su Emre Sayın, kruvaziyer turizmi açısından iyi başlayan 2020 yılının pandeminin etkisinin tüm dünyaya yayılmasıyla tüm sektörler açısından birtakım sıkıntılarla bittiğine dikkat çekti. Sektörün, gelecek yıl ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğine işaret eden Sayın, "Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak, tüm limanlarımızda yerel yönetimler ve kruvaziyer şirketleri ile iş birliği içinde gerekli önlemleri aldık. Porthole Cruise Magazine gibi prestijli bir yayının bu yıl da Türkiye’yi Akdeniz’in en kruvaziyer destinasyonu seçmesi, kruvaziyerlerin seferlerine başlamasından sonraki dönem için beklentilerimizi artırdı. Kuşadası, Bodrum ve Antalya kruvaziyer limanlarımızda pandeminin ardından daha fazla kruvaziyer göreceğiz” dedi.

Derginin Asya- Pasifik bölgesinin en iyi destinasyonu olarak da Singapur seçtiğini hatırlatan Sayın, “Yıllık 1.7 milyon yolcu ağırlayan, Asya’nın en büyük ikinci kruvaziyer limanı olan Marina Bay Cruise Centre Singapore da portföyümüzde. Pandeminin ardından burada ağırladığımız yolcu sayımız da artacaktır” diye konuştu.

Lizbon ve Ha Long’a toplam 3 ödül

Global Ports Holding’in kruvaziyer limanlarını işlettiği Lizbon ve Ha Long da son 1 haftada toplam 3 ödül sahibi olduğunu belirten Emre Sayın, Lizbon'un World Travel Awards’ta 5’i üst üste olmak üzere 6’ncı kez ‘Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Limanı’ seçildiğine dikkat çekti. Aynı zamanda ‘Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Destinasyonu’ ödülünü de aldığını söyleyen Sayın, Global Ports Holding’in 2019 yılında portföyüne kattığı Ha Long ise World Travel Awards’ta ilk kez ‘Asya’nın Lider Kruvaziyer Limanı’ ödülünün sahibi olduğunu aktardı.

Portföylerindeki tüm limanları en iyi şekilde yönetmeyi hedeflediklerini söyleyen Sayın, "Lizbon Kruvaziyer Limanı’mızın 5’i üst üste olmak üzere 6’ncı kez ‘Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Limanı’ seçilmesi de bunun göstergelerinden. Ayrıca portföyümüze katılmasının ardından ilk yılında Ha Long’un Asya’nın Lider Kruvaziyer Limanı’ ödülünü alması da bizim için sevinç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.