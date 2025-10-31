Türkiye İş Bankası'ndan yüksek performans

Ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,2 trilyon TL nakdi, 823 milyar TL gayrinakdi kredi olmak üzere 3 trilyon TL’yi aşan Banka, ihracat başta olmak üzere ekonominin lokomotif ve dönüştürücü alanlarını desteklemeye devam etti

.

Tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam İş Bankası’nın toplam mevduatı Eylül 2025 döneminde 2,9 trilyon TL olarak gerçekleşirken, TL mevduat hacmi 2024 yıl sonuna göre %31,5 oranında artarak 1,6 trilyon TL oldu. Reel ekonomiye sunduğu güçlü destek ve müşteri odaklı yaklaşımıyla ticari mevduat alanında sektördeki güçlü konumunu pekiştiren Banka, yılın ilk 9 ayında TL ticari mevduat hacmini %52 artışla 622 milyar TL’ye yükseltti.

Banka, bu dönemde, ekonominin temel yapı taşı olan KOBİ’lerin dönüşüm ihtiyaçları başta olmak üzere ülke ekonomisinin hizmetine sunma amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

“Yapay zekâ, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonu ile hareket ediyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 Eylül ayı itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, sağlam özkaynak ve finansal yapısıyla ikinci yüzyıllarına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, “Geleceğin Bankası” vizyonu ile yapay zekâ, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonu ile hareket ettiklerini vurguladı.

İleri teknolojinin, üretken yapay zekânın şekillendirdiği günümüz dünyasında günün koşullarına paralel olarak yapay zekâyla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü bir yapıya evrilttiklerini belirten Aran, şöyle dedi: “Teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Fabrikası, İş Enerji gibi yeni nesil iştiraklerimizi, 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan ve üst üste üçüncü kez Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması seçilen mobil uygulamamız İşCep’i bizi geleceğe taşıyacak ve global çaptaki hedefleri gerçekleştirmemiz noktasında sinerji yaratacak önemli varlıklarımız olarak görüyoruz. Bu sayede yarattığımız sinerji, özellikle ikinci yüzyılımızda ulaşmak istediğimiz ‘dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma’ hedefimize bizi daha da yakınlaştırıyor. Geleceğe uzanan stratejik adımlarımız bir taraftan Bankamızın küresel ölçekteki vizyonunu güçlendirirken bir taraftan da sağlanacak yeni kaynaklar ve yatırımlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına daha fazla katkı sağlamamıza imkân tanıyor.”

Eylül 2025’te özkaynak büyüklüğü 381 milyar TL’ye yükselen, güçlü sermayesini %18 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı ile koruyan Türkiye İş Bankası, yılın ilk 9 ayında 44 milyar TL düzeyinde kâr elde etti.