Türkiye Kalkınma Fonu şirketlerinden Livzym Biyoteknoloji'ye 11 milyon dolar yatırım

Türkiye Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Katılım GSYF'nin 2022'de yatırımcısı olduğu biyoteknoloji şirketi Livzym, Lallemand, Evyap Holding, Türk Telekom Ventures ve Startupİst Ventures gibi hem stratejik hem finansal yatırımcıların katılım sağladığı yatırım turunda, 60 milyon dolar değerleme ile toplamda 11 milyon dolar sermaye yatırımı aldı.

Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Elif Altuğ, Türkiye'nin kalkınması için kritik önem taşıyan ancak geliştirilmesi önemli ölçüde zaman alan derin teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren girişimleri çeşitli alt fonları aracılığıyla destekleme misyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

Altuğ, "Bu kapsamda 2022'de yatırım yaptığımız Livzym, 2024'te Türkiye menşeili girişimler arasında en büyük montanlı yatırım turlarından birini gerçekleştirdi ve 11 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin alternatif protein, hassas fermantasyon ve postbiyotik üretim kapasitesinin artırılması için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Kapasiteyi artıracak

Stratejik yatırımcı olarak konumlanan Lallemand'ın, Livzym ürünlerinin dünya çapında satışını gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Altuğ, bu sayede şirketin daha hızlı ölçeklenmesinin önünün açılacağını aktardı.

Altuğ, "Bu ve buna benzer yatırımların gerçekleştirilmesi için bize güvenen fon yatırımcılarımız Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Ziraat Portföy ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetimlerine teşekkür ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Livzym Biyoteknoloji Kurucusu ve Genel Müdürü Serdar Uysal da Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek biyoteknoloji şirketi ve endüstriyel enzim üreticisi olan Livzym'in, bu yatırımla hem üretim kapasite artışı sağlayacağını hem de yurtdışı açılımı sayesinde şirket büyümesinin ciddi bir ivme kazanacağını vurguladı.