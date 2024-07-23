Türkiye kripto alım satım hacimlerinde liderliğe oynuyor

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, 2024’ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine ışık tutan bir rapora imza attı. Rapor, küresel kripto alım satım hacminin yılın ilk yarısında 108 trilyon dolarla 2022’deki seviyesinin %90 üzerinde kalmayı başardığını ortaya koydu. ABD, en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke olarak 2 trilyon dolarlık hacimle listenin başında yer alırken, Türkiye’nin kripto adaptasyonu açısından küresel ligde olduğu da raporla doğrulanmış oldu.

Rapora ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Son aylarda merkezi borsalardaki kripto işlem hacimlerinde yavaşlama görülse de 2024’ün ilk yarısı kriptonun geniş adaptasyonuna kanıt oluşturdu. Türkiye ise söz konusu dönemde dünyanın en çok kripto işlemi yapılan ikinci ülkesi olarak, yeni teknolojilere duyduğu ilgiyi küresel ölçekte bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Türkiye’nin işlem hacmi 1 trilyon doları aştı

Rapor, Avrupa’nın küresel işlem değerinin %37,32’sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu vurguladı. Asya’nın aldığı pay ise %36,17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa’nın kriptodaki liderliğine katkıda bulundu. Rapora göre, 2024’ün ilk yarısında Türkiye’deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı tahmin edildi. Öte yandan başka bir raporda, İstanbul’un küresel çapta “kriptoya hazır şehirler” listesine dahil olduğu görüldü.

Rapordaki tahminlerin Türkiye’deki kripto yatırımcılarının dijital varlık yatırımları için her ay 1.352 dolar ayırdığını gösterdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Ülkemiz, kripto sektörü açısından, yeni teknolojilere, finansal ürün ve hizmetlere duyulan yoğun ilginin somutlaştığı bir pazar olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki her vatandaş tasarruflarını en doğru şekilde değerlendirebilmek için bir risk uzmanına ve portföy yöneticisine dönüştü. Türkiye kripto pazarının yerleşik oyuncularından Gate.TR olarak, bu bilincin yalnızca İstanbul gibi büyük şehirlerle sınırlı kalmaması ve daha geniş kesimlere yayılması için elimizi taşın altına koyuyoruz” diye konuştu.

Kripto Para Turu ile kripto bilincini farklı şehirlere taşıyor

Türkiye’de aktif faaliyete başladıkları günden bu yana dijital görünürlüğe olduğu kadar yerel temaslara da önem verdiklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Sahada, kanaat önderleriyle, basınla, yatırımcılarla, öğrencilerle bir araya gelmeye verdiğimiz önceliğin en güncel örneği, temmuz ayında başlattığımız Kripto Para Turu 2024. Mardin’de gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmayı, İzmir’de düzenleyeceğimiz yenisi izliyor. İzmir, dinamik ortamı, yerel kripto toplulukları, genç nüfusu ve öğrenci yoğun demografisiyle blokzincirine, Web3’e ve dijital varlıklara en çok ilgi duyabilecek şehirlerin başında geliyor. Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Dündar’ın rehberliğinde, Türkiye’nin her bölgesinden bir şehirde kriptoya ilgi duyan vatandaşlarımızla hem akademik hem de güncel bir kripto yolculuğuna çıkacağız. Gate.TR ürün ve hizmetlerini tanıtarak blokzincirine dair soru işaretlerini ülke çapında gidermeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca blokzinciri ve Web3 alanında çalışmak isteyenlere rehber olmak amacıyla kurulmuş Dynamo Community ile beraber, yalnızca yatırımcılarla değil, Web3 geliştiriciliği veya Web3 odaklı pazarlama gibi alanlarda kariyer inşa etmek isteyen öğrencilerle ilk topluluk buluşmamızı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

IBW 2024’te özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak

İstanbul’un 13-14 Ağustos tarihlerinde bölgenin en büyük blokzinciri ve Web3 odaklı etkinliklerden birine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Her yıl düzenlediği ses getiren etkinliklerle Türkiye’nin kripto potansiyelinin küresel lige tanıtılmasında önemli bir rol oynayan Istanbul Blockchain Week 2024’ün sponsorları arasında yer alan Gate.TR olarak, bu yıl daha da geniş bir kapsamla hazırlanan zirve için heyecanlıyız. Gate.TR IBW 2024’te Glassnode, Consensys, Crystal gibi şirketlerin yetkililerinin de katılımıyla, küresel kripto ve blokzinciri devlerinin ortak ev sahipliğinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye’de kriptonun potansiyeline temelden inanan genç ve dinamik ekibimizle, IBW 2024 boyunca ülkemizin bu küresel başarılarını daha da ileri taşımak için attığımız adımları uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. Yasal çerçevenin de netleşmesiyle Türkiye’de kriptonun geleceği açısından oldukça umutluyuz.”