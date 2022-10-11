Türkiye, lazerde teknolojik rekabet hedefliyor

ALİ ŞAHİN

Durmazlar Holding teknoloji çağının gereklilikleri doğrultusunda hareket etmek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojileri en hızlı şekilde uygulayabilmek adına, gelişmekte olan lazer teknolojilerinin hızlanmasına ve katma değeri yüksek ürünlerin artmasına yol açmak için “Lazerler ve Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı”nı Hilton Bursa Convention Center’da gerçekleştirdi. Çalıştayda ülkemizdeki lazer teknolojisinin güncel durumu değerlendirilerek, lazerlerin endüstriyel uygulama yaygınlığını tespit edebilmek ve ilgili paydaşları bir araya getirerek teknolojik ağ yapılarının alt yapısına öncülük etmek için mevcut durum masaya yatırıldı.

17 milyar dolarlık pazar

Lazerler ve Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Atilla Aydınlı, “Konu aslında oldukça eski. Einstein'a kadar götürebilirsiniz. Lazerleri yıllardır birçok firma kullanıyor. Günlük hayatımızda da ben zaten belki farkına varmıyoruz. Her gün alışveriş yaparken bir lazer aldığımız ürünlerin barkodunu okuyor mesela. Son dönemde fiber lazerlerin çok önemli bir yol aldığını görüyoruz. Lazerlerde hem çeşitlilik hem de pazar payı artıyor. 2020 itibarıyla dünyada 17 milyar dolarlık bir Pazar bulunuyor” dedi.

Çin’de atılım var

Lazerlerin çok fazla alanda kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, “Mesela sensörler her geçen gün yaygınlaşıyor. Birçok alanda lazerden bahsedebiliyoruz. Geleceği olan önemli bir teknolojiden bahsediyoruz. Doğu Cephesinde bu konuda özellikle Çin’de önemli bir atılım var. Rekabet oluşturulmaya başlandı. Biz bu çalıştayı ‘Biz neredeyiz’ sorusunun bir cevabını bulmak için düzenliyoruz. Bundan sonra neler yapabiliriz konusunda bir plan oluşturmaya çalışıyoruz. Hep birlikte çok verimli bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Swot analizi yapıldı

Çalıştayın ilk bölümünde ulusal ve uluslararası arenada kendisini ispatlamış konuşmacılar teknolojinin son durumu ve yapılan uygulamaları aktardı. Ayrıca lazer teknolojilerinin geleceği konusunda bilgiler verildi. Çalıştayın ikinci bölümünde ise panelistler ve katılımcılar ülke çapında bir swot analizi gerçekleştirerek mevcut sorunlar ve çözüm önerilerini tartıştılar.

Tek modlu lazer her yerde

Malzeme işleme pazarında belirli kalınlıklara kadar kesme ve kaynak işlemlerinin olduğu her yerde kullanılabilen tek modlu lazerlere olan ilgi ve ihtiyaç ise özellikle eklemeli imalat teknolojisinin gelişmesiyle daha da artmış durumda. Ağır sanayi, otomotiv, havacılık, beyaz eşya üretimi gibi birçok pazarda kullanılan bu tip lazerler ayrıca insan vücudundaki damarlara takılan ve daralmaları önleyen kardiyo-vasküler stentlerin de üretilmesini sağlıyor. Tek modlu lazerler iyileştirilmiş mekanik özelliklere sahip yoğun metal parçaların üretimi için gerekiyor. Eklemeli imalat teknolojisinin yanı sıra, uzaktan kesme, kaynak, ısıl işlem, mikro-delme ve hassas malzeme işleme imkânı da sunuyor.