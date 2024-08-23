Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ana sponsoru: THY

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Engelli bireylerin spora katılımını destekleme ve teşvik etme misyonu ile azim ve kararlılıklarıyla bizlere ilham olan kıymetli Milli Paralimpik sporcularımıza 2024-25 sezonunda destek vermekten gurur duyuyor ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni başarı hikayeleri yazılacak

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, her geçen yıl daha fazla sporcunun, daha fazla branşta mücadele etmesinin, bu sürecin ne denli doğru adımlarla ilerlediğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti ve "THY gibi ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu ile işbirliği yaparak, paralimpik sporcularımıza daha fazla destek sağlamak için bir araya gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz. 80 milyonluk bir ülkede milyonlarca engelli birey olduğunu düşündüğümüzde, bu bireylerin içinden yeni paralimpik şampiyonlar çıkacağına inancımız tam. Onları keşfetmek, yetiştirmek ve desteklemek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu işbirliği, daha güçlü bir geleceğin kapılarını aralayacak ve yeni başarı hikayeleri yazmamıza yardımcı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.