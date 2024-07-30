Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na Ülker'den destek

Törende, para okçulukta ülkemizi temsil edecek Nil Mısır ve para atletizm branşında mücadele eden sporcumuz Serkan Yıldırım da hazır bulundu.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan törende yaptığı konuşmada spora verdiği desteği şu sözlerle ifade etti: “Sporun ülkemizi gerek sevinçte gerek hüzünde bir araya getiren en güçlü temel taşlarından biri olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, uzun yıllardır Ülker ve alt markalarıyla futbol ve basketbol başta olmak üzere spora destek veriyoruz. Paralimpik milli sporcularımızın azim ve kararlılığı hayatın her alanında bizlere ilham veriyor. Onların bu anlamlı yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım, bu anlaşmayla sağlayacağımız destek ve motivasyon, bir yandan toplumdaki fırsat eşitliği farkındalığını artırırken diğer yandan da sporcularımızın hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlar. Tüm sporcularımıza, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları için de şimdiden gönülden başarılar diliyoruz.”

Yürekten teşekkür...

Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu; Ülker'in desteğinin Paris Paralimpik Oyunlar öncesi tüm sporculara ve ekibe büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek; ‘’Paralimpik sporcularımızın azim ve kararlılıkla elde ettikleri başarılar, Ülker’in güçlü iletişim ve pazarlama gücüyle daha fazla görünürlük kazanacaktır. Ülker’e, bu anlamlı destek için yürekten teşekkür ederiz. Birlikte, büyük başarılara imza atacağımıza ve paralimpik sporcularımızın bu iş birliğiyle, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü Paris’teki müsabakalarda en iyi şekilde ortaya koyacağına inancımız tam‘’ dedi.

'tekeRRenk' projesi

Ülker, aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen 'tekeRRenk' projesinde de yer alıyor. Proje, 2020-2024 yılları arasında ülkemizdeki 10 milyonu aşkın engelli bireye ve tekerlekli sandalyelere yönelik bakış açısını iyileştirmek amacıyla başlatıldı. Bugüne kadar 13 şehirden 9-47 yaş aralığındaki 54 engelli milli ve Paralimpik sporcunun hayat hikayesinden alınan ilhamla tasarlanan jant aksesuarları, 108 farklı desenle tekerlekli sandalyelere uygulandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda farklı branşlarda yarışacak sporcuların jant aksesuarları, projenin kurucu tasarımcısı Birnur Temel'in çizimleriyle tasarlandı ve uygulandı.