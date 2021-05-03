Türkiye Petrolleri, yatırım ve satışta vites büyüttü

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri, geçen sene istasyon ağına 105 yeni bayi ve 110 yeni otogaz noktası kattı. EPDK verilerine göre satışlarını akaryakıtta yüzde 9, otogazda da yüzde 10 artıran Türkiye Petrolleri, bu yılın ilk çeyreğinde 25 yeni bayi ile anlaşarak yatırımlar ve satış konularında vites büyüttü.

“Hedef tüm kanallarda ve müşteri gruplarında derinleşme”

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, belirledikleri uzun soluklu strateji planı doğrultusunda tüm kanallarda ve tüm müşteri gruplarında derinleşmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gelişen kanalları ve yatırım yapılacak illeri belirlediklerini dile getiren Yıldız, “İlk hedefimiz mevcut istasyonlarımızı korumak, sonrasında da yenilerini ilave ederek bayi ağımızı daha da güçlü hale getirmekti. Zorlu geçen pandemi sürecinde mevcut bayilerimizin yanında yer alıp finansal zorluklardan etkilenmelerine izin vermedik. Yeni bayilerimizin de eklenmesiyle yakaladığımız erişilebilirlik ve yaygınlık sayesinde 2020’de pazar payımızı artırıp beyaz ürün satışlarında en hızlı büyüyen dağıtım şirketi olduk” ifadelerini kullandı.

“Büyümenin yüzde 70’ini bayi kanalıyla elde ettik”

Türkiye Petrolleri’nin elde ettiği başarının birçok kanalda gerçekleştirilen özverili bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Fidan Bayındır Yıldız, “Satışlarımızın yüzde 70’i bayi kanalıyla yapılan satışlardan ileri geliyor. Türkiye sathına yayılmış bayi ağımızda ürün ve hizmet çeşitliliğimizi arttırdık. Bu yıl ise geçen yıl elde ettiğimiz başarımızı katlamayı hedefleyerek adeta vites büyüttük” diyerek sözlerine devam etti.

Yıldız, “Tüketicilerin akaryakıt istasyonlarında güven, kalite, güler yüz ve iyi hizmet aramasından yola çıkarak market alanlarımız için Bizim Toptan Market ile iş birliği yaptık. İstasyonlarımızda araçlara lastik ve madeni yağ değişimi, check – up yapılması ve hatta araba kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Odağımız akaryakıt sektöründe perakendecilik anlayışını bir adım öteye taşımak ve her istasyonu bir yaşam merkezine dönüştürmek” şeklinde konuştu.