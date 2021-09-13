Türkiye Petrolleri’nde ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ dönemi

Türkiye Petrolleri, Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilki gerçekleştirerek TP Mobil uygulaması ile müşterilerine akaryakıt ödemelerini erteleme imkânı sunuyor. TP Mobil ile müşteriler anında, kefilsiz, banka hesabı olmadan yapacakları hazır limit başvuruları ile akaryakıtlarını şimdi alıp ödemesini sonra yapıyor.

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri (TP), değişen tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik dijital dönüşüm yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket; Colendi, TurkPara ve Visa işbirliğiyle “Şimdi Al, Sonra Öde” dönemini başlattı.

TP Mobil ile müşteriler anında, kefilsiz, banka hesabı olmadan yapacakları hazır limit başvurularıyla akaryakıtlarını şimdi alıp ödemesini sonra yapabilecek.

TP Mobil, akaryakıt alımının yanı sıra, tüketicilere özel oluşturulan TP Cüzdan ile IBAN numarasına gerek duymadan, telefon numarası veya QR kodla 7/24 ücretsiz para transferine de olanak sunuyor. Ayrıca TP Mobil Kart ile kullanıcılar marketten kozmetiğe, mobilyadan giyime tüm online alışverişlerini diledikleri gibi yaparken, aynı zamanda üye işyerlerinden yaptıkları alışverişlerden de anında indirim kazanıyor.

“TP Mobil’i bambaşka bir seviyeye taşıdık”

Konuyla ilgili bilgi veren Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, “Günümüzde dijital çağın dinamiklerine uygun olarak her sektör, uzman olduğu iş alanına ek olarak ödeme çözümleri geliştirip tüketicilerin hayatına ve ihtiyaçlarına daha kapsayıcı ve bütüncül çözümler sunmaya odaklanıyor. Biz de istasyonlarımıza her ay adım atan 4,5-5 milyon tekil kullanıcının deneyimlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm sunmak için dijital ödeme sistemlerine odaklandık. Bu çerçevede Türkiye Petrolleri olarak TP Mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ ile akaryakıt sektörümüzde bir ilke imza atıyoruz.” diye konuştu.

TP Mobil uygulamasıyla müşterilerine akaryakıt ödemelerini erteleyebilecekleri bir sistem sunduklarını anlatan Zülfikari, bunun sadece akaryakıt alımlarında kullanılabilecek bir çözüm olmadığını, her kullanıcının sahip olacağı sanal cüzdan ile birçok ihtiyacın giderebileceği bir çözüm olduğunu ifade etti.

Kullanıcıların banka müşterisi olarak ihtiyaç duydukları para transferi, yatırım imkânları gibi farklı finansal enstrümanları kullanıma sunmayı amaçladıklarını kaydeden Zülfikari, “Böylece TP Mobil’in kendini geliştiren bir ekosistem olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Yılları alacak dönüşüm, birkaç ay içinde gerçekleşti

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de, pandemide değişen alışkanlıklarla beraber tüketicinin mekân ve platformdan bağımsız olarak alışveriş yaptıkları her yerde kartlarıyla ödeme yapmanın rahatlığını talep ettiğini gördüklerini söyledi. Özellikle temassız ödemelerde normalde yıllar alacağını öngördükleri dönüşümün birkaç ay içinde gerçekleştiğine dikkat çeken Tezel, “Visa olarak, ödeme altyapısını daha da yaygınlaştırmak, ödeme sistemlerinde çeşitlilik sağlayabilmek ve tüketicilere daha fazla seçenek sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. TP Mobil Visa Kart da kendi alanında ilkleri barındıran ve tüketicilerin akaryakıt alımlarını oldukça kolaylaştıracak bir ürün. Temassız ödeme yapılabilen bu ön ödemeli kart ile aynı zamanda kişiye özel tanımlanan hazır limite erişerek Türkiye Petrolleri istasyonlarında akaryakıt alımı yapmak mümkün.” şeklinde konuştu.