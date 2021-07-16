Türkiye Petrolleri’nin marketleri, Bizim Toptan ile süpermarkete dönüşüyor

Türkiye Petrolleri ile çoklu satış kanalı uygulamalarıyla öne çıkan Bizim Toptan arasında başlayan iş birliğiyle Türkiye Petrolleri’nin marketleri “T 7/24 Market” konseptinde Bizim Toptan ile hizmet vermeye başladı.

İş birliği kapsamında Türkiye Petrolleri’nin 300 bayisi, Bizim Toptan’ın 8 bini aşkın ürünüyle süpermarket hizmeti veriyor. Yıl sonuna kadar Türkiye Petrolleri’nin tüm bayilerinin T 7/24 Market konseptine dahil olması hedefleniyor.

“İstasyonlarımız, T 7/24 Market ile Perakende Noktası Oluyor”

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, gerçekleşen iş birliğine dair yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Geçen sene elde ettiğimiz akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen markası başarısının arkasında istasyonlarımızı yaşam merkezine dönüştürme çalışmalarımız yer alıyor. Tüketiciler, akaryakıt istasyonlarında güven, kalite, güler yüz ve iyi hizmet arıyorlar. Bunu sağlayabilmenin yollarından biri de istasyon marketleri. Türkiye Petrolleri olarak istasyon alanlarımızdaki perakendecilik anlayışını hep bir adım öteye taşıyacak çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan biri de Bizim Toptan ile yaptığımız iş birliği.

Özellikle pandemi döneminde artan alışveriş ihtiyacıyla haftanın 7 günü 24 saat açık olan marketlerin önem kazandığını gördük. Böylece Bizim Toptan iş birliğiyle “T7/24 Market” konseptini oluşturup istasyonlarımızı bir akaryakıt ikmal noktası olmanın ötesinde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını giderdiği bir süpermarket haline getirmeye başladık. Böylelikle tüketicilerimize daha modern bir şekilde, aradıkları tüm ürünlere ulaşabilecekleri, profesyonel marketlerle hizmet veriyoruz. Hem bayilerimize hem de tüketicimize değer katacağımız daha farklı projelerimizle önemli atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

“Bireysel ve ticari müşterilerimize sunduğumuz hizmeti yaygınlaştırıyoruz”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı da, iş birliği ile ilgili, “Bizim Toptan’da sürdürmekte olduğumuz çok kanallı satış stratejisi çerçevesinde bireysel ve ticari müşteri gruplarına, 500’den fazla tedarikçiden sağlanan toplam 8 binden fazla ürün portföyümüzle ve 402 öz marklarımızla hizmet sunuyoruz.

Türkiye geneline yayılmış 730 adet istasyonuyla yoğun araç ve müşteri trafiğine sahip Türkiye Petrolleri ile başlatmış olduğumuz bu iş birliği, Bizim Toptan’ın market alanındaki tecrübesini, Türkiye Petrolleri’nin yaygın istasyon ağıyla buluşturmakla birlikte, yüksek ürün ve hizmet kalitemizin daha çok noktada müşterilerimizle buluşmasını sağlıyor. Bizim Toptan’ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF ile istasyonları düzenli olarak ziyaret ederek sipariş, tedarik gibi pek çok konuda bayilere destek verirken, ürün tanzim ve teşhiri alanında da danışmanlık yaparak müşteri deneyimini geliştirmek için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.