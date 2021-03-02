Türkiye Sigorta, net kârını 1,1 milyar TL'ye çıkardı

Türkiye Sigorta, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, kurum aktiflerini yüzde 23 artışla 10,7 milyar TL’ye ulaştıran şirket, aynı dönemde net kârını da yüzde 39 oranında artırdı. Böylece 2020'yi 1 milyar 153 milyon liraya ne kâr ile kapatan şirketin teknik bölüm dengesindeki artış ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin yıllık bazda prim başına net kârlılık oranını yüzde 12’den yüzde 13’e, prim başına teknik kârlılık oranını ise yüzde 13’ten yüzde 15’e yükseldi.

Özkaynak karlılığı da yüzde 33 olarak gerçekleşen Türkiye Sigorta, hissedarlarına Genel Kurul onayının ardından 9 Nisan 2021 tarihinde 493 milyon TL tutarında kâr payı dağıtmayı planlıyor. Öte yandan 2020 yılı finansal verileri ışığında şirketin temettü verimliliği ise yüzde 5,8 oldu.