Türkiye Sigorta ve PTT AŞ'den yeni işbirliği

Türkiye Sigorta ile PTT AŞ, önemli bir iş birliğine imza attı. Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 yılının Ekim ayında bazı pilot iş yerlerinde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor.

Yeni işbirliğinde, Türkiye Sigorta’nın Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle, müşterilere hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunuluyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Bireysel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Trafik Sigortası ve Konut Ekstra Paket gibi geniş kapsamlı poliçeler bulunuyor.

Atılan imzayı değerlendiren Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, “Türkiye Sigorta olarak sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. PTT AŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

İmza töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara ise “Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği sayesinde, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkân sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.