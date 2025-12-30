Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay’dan Gazze’ye destek

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliği ile 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde başlatılan Filistin-Gazze yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin en büyük yerli ve milli sigorta şirketi ile ülkenin köklü sivil toplum kuruluşu Kızılay’ın ortak çalışması sonucu toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı’ndan hareket etti.

Gazze’ye 9834 gıda kolisi ulaştırıldı

Kampanya kapsamında Türkiye Sigorta ve çalışanlarının desteğiyle 9.834 adet gıda kolisi hazırlandı ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye gönderilmeye başlandı. Yardımların 7 tırı aşan büyüklüğe ulaştığı bildirildi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bu iyilik yolculuğu, kurumumuzun ve çalışanlarımızın duyarlılığının bir göstergesi. Her bir koli, Gazze’de bir aileye umut taşıyor. 2026’da da bu dayanışmayı sürdüreceğiz.” Çakmak, insani yardımın gelecek dönemde de devam edeceğini belirterek Gazze halkına destek mesajı verdi.