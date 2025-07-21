Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 16,6 milyar lira net kar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, sürdürülebilir büyüme ve karlılığını yılın ilk yarısında da devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 9,33 milyar lira net kar açıklarken, prim üretiminde de yüzde 44 artışla 72,7 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 352 milyar lira bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 55 artışla 7,22 milyar lira karlılığa erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, finansal başarılarının yanında en temel amaçlarının sigorta ürünlerinin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak ve sigortalılık oranını artırmak olduğunu belirtti.

Çakmak, 2025'in ilk yarısında kendi rekorlarını kırarak, piyasa beklentilerinin üzerinde prim üretimi ve karlılık gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu pozitif performansımızda 2024'ten bu yana izlediğimiz sürdürülebilir büyüme politikaları, sağlık, kasko gibi bireysel ürünler ile yangın branşında aldığımız stratejik aksiyonlar ve güçlü sermaye yapımızın etkisini görüyoruz. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında ilk 6 aydaki finansal sonuçlarımızla öne çıkıyor. Fiyatlama, risk seçimi, müşteri odaklı çözümler ve çoklu dağıtım kanallarını dengeli ve etkin kullanmamızla fark yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasko ve sağlık branşlarında hem sigortalı sayısındaki artış hem de primlerdeki dengeli büyümesine değinen Çakmak, şöyle devam etti:

"Bireysel sigortalarda birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın sigortaya kolayca erişmesini sağlamak. Bu doğrultuda, fiyatlama çalışmalarımızda sigortalılarımızın davranışlarını modelliyor, güçlü ve etkin hasar yönetimiyle hem ölçek büyümesini sağlıyor hem de hedeflediğimiz teknik karlılıklara ulaşıyoruz. Oto branşında beklentilerimiz ve teknik stratejimiz doğrultusunda prim üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 14,4 milyar liraya ulaştı. Kasko prim üretimimiz de yüzde 55 artışla 7,6 milyar liraya yükseldi. 30 Haziran itibarıyla yaşayan kasko poliçe sayımız 1 milyona yaklaştı. Kaskoda fiyat rekabetini sürdürmemize rağmen teknik karlılığımızı koruyabilmeyi başardık.

Sağlık branşında ise, sigortalılarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak adına ürünlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bu branşta yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artışla 9,4 milyar lira prim üretimine ulaştık. Portföyümüzün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta 1 milyon sigortalı sayısını aşarak, önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Sağlık tazminat süreçlerimizde dijitalleşmeyi operasyonlarımızın merkezine alıyoruz. Aynı zamanda, teminat limitlerimizi artırıp, alternatif anlaşmalı kurum ağlarımızı genişletip, risk kabul kriterlerimizi de güncelleyerek, ürünlerimizi daha da derinleştirdik."

Çakmak, şirketlerin aktüeryal disiplin kalitesinin her zamankinden daha fazla öne çıktığının altını çizerek, "Dezenflasyon sürecine girerken, şirketlerimizin aktüeryal disiplin kalitesinin her zamankinden daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Teknik karlılığımız bu çeyrekte de etkileyici bir seyir izledi. Dezenflasyon süreci, Türkiye Sigorta'nın fiyatlama ve etkin hasar yönetimi odağını daha da güçlendirecek ve teknik sonuçlarını desteklemesiyle birlikte önemli bir ayrışma unsuru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk yarısında etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansla bilanço yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Çakmak, disiplinli hasar ve maliyet yönetimleri sayesinde ilk yarı yılda bileşik rasyolarını rakiplerinden ayrıştırdıklarını ve yüzde 97,5 seviyesinde kapattıklarını aktardı.

Çakmak, hedeflerinin yıl sonunda da aynı finansal kararlılıkla benzer teknik karlılık seviyelerini koruyarak yılı tamamlayabilmek olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Hasar tarafında ise ilk 6 ayda oto ve oto dışı, sağlık olmak üzere toplamda 20,9 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. İlk 6 ayda kaskoda yüzde 58 hasar prim oranıyla 3,5 milyar lira, sağlıkta ise yüzde 90 hasar prim oranıyla 5,9 milyar lira hasar yükümlülüğü gerçekleşmiştir. Tarım segmentindeki don hasarları nedeniyle ödenen hasarlar yüzde 61 artarken, bu zor süreçte çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. Büyük bir çoğunluğu zirai kaynaklı don olmak üzere tarım branşında toplamda 2,66 milyar liralık hasar ödemesi üstlendik."

"28 Ağustos'ta 2 milyar lira nakit kar payı dağıtacağız"

Şirketin kayıtlı sermaye tavanını 10 kat artırarak 50 milyar liraya, ödenmiş sermayesini ise ikiye katlayarak 10 milyar liraya çıkardıklarına işaret eden Çakmak, "28 Ağustos'ta 2 milyar lira nakit kar payı dağıtacağız. İstikrarlı olarak yüzde 50'nin üzerinde seyreden ortalama özkaynak karlılığı ve düzenli yıllık kar payı ödemelerimiz sayesinde hissedarlarımıza değer ve güven sunmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Hayat Emeklilik'in performansına dikkati çeken Çakmak, BES ve otomatik katılım sistemlerinde (OKS) sektörün toplam fon büyüklüğünün 2025'in ilk yarısında yüzde 25,6 artışla 1 trilyon 535 milyar lirayı aşarken, şirketin fon büyüklüğünün yüzde 45'le sektörün üzerinde bir büyüme kaydettiğini ve 352 milyar lirayı aştığını aktardı.

Sadece yönettikleri fon büyüklüğünde değil, sunmuş oldukları getirilerle de sektörde öncü bir rol üstlendiklerinin altını çizen Çakmak, "Yılın ilk yarısında BES ve OKS olmak üzere tüm sektör genelinde ağırlıklı getiri yüzde 20,14 iken, biz katılımcılarımıza yüzde 23,22 getiri sunarak sektör lideri olduk." ifadesini kullandı.

Çakmak, yatırım eğilimlerinin hızlı değişiminin şirketler için güçlü bir adaptasyon kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Hayat Emeklilik olarak katılımcılarımıza sunduğumuz geniş fon yelpazesine yeni temaları eklemeyi sürdürüyoruz. Faizsiz tarafta tek olan Para Piyasası Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu nisan ayında hayata geçirdik. Bununla birlikte, yine faizsiz tarafta Kira Sertifikaları Fonu'nu kurarak, bu fon türüne sahip olan az sayıda şirketten biri olduk. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonumuzu katılımcılarımızın takdirlerine sunduk. Borçlanma Araçları Fonumuz, yılın ilk yarısındaki yüzde 20,97 getiri ile Borçlanma Araçları Fonları arasında en yüksek getiriyi elde etti. Hisse senedi fonları arasında Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonumuz Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,5 getiri ile ikinci sırada yer aldı. Kıymetli Madenler Katılım Fonumuz ise Kıymetli Maden Katılım fonları arasında yüzde 40,83 getiri ile birinci sırada konumlanıyor. Devletimizin verdiği katkı paylarının bünyesinde yönetildiği devlet katkısı fonlarının performansı oldukça mühim. Katkı Emeklilik Yatırım Fonumuz da yılın ilk yarısında yüzde 9,33 getiri ile yine ilk sırada yer aldı.