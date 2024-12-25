Türkiye Sigorta'dan 11 ayda 90 milyar liralık prim üretimi

Türkiye Sigorta 1 Ocak-30 Kasım döneminde toplam prim üretimini geçen yıla göre yüzde 76 artırarak 89,3 milyar liraya ulaştırdı.

Şirket ilk 11 ayda genel zararlarda 23,7 milyar lira brüt prim üretimiyle yüzde 97'lik bir artış kaydetti. Trafik sigortası branşında ise 12,8 milyar lira prim üretimiyle yüzde 9'luk yükseliş yakaladı.

Kara araçlarında 10,2 milyar lira brüt primle yüzde 43 büyüme elde edilirken, genel sorumlulukta 2,1 milyar lira üretimle yüzde 111'lik bir artış kaydedildi. Ayrıca nakliyatta yüzde 166'lık, finansal kayıplarda yüzde 233'lük, kredi sigortasında ise yüzde 74'lük artış kaydedildi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yangın ve doğal afetler branşında prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 23,5 milyar lira seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Çakmak şunları kaydetti: "Hastalık/sağlık branşında 2023'e göre yüzde 187'lik bir büyüme kaydederek 7,7 milyar lira üretim sağlarken, mühendislik branşında yüzde 179'luk bir yükselişle prim üretimimizi 6,3 milyar lira olarak gerçekleştirdik. Bu büyüme oranları, Türkiye Sigorta'nın gelecekteki hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını ve gücünü göstermektedir. Sektör liderliğimizi koruyarak millî ekonomimize katkı sağlamaya ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz."