Türkiye Sigorta’dan indirimli ve taksitli özel sağlık sigortası fırsatı

Türkiye Sigorta, Özel Sağlık Sigortası’nda kapsamlı teminatlar ve 12 aya varan taksit imkanıyla yüzde 35 indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Farklı ihtiyaçlara uygun dört plan seçeneği sunan sigortada, ÖSS Avantaj Planı, sadece yatarak tedavi giderlerini karşılayan teminatlar içerirken, ÖSS Ekstra Planı ise yatarak tedavi teminatına ek olarak MR, PET, kolonoskopi vb. gibi ileri tanı yöntemleri giderlerini de teminat altına alıyor.

Kapsamlı bir koruma arayanlar hem yatarak hem de ayakta tedavi giderlerini teminat altına alan ÖSS Limitli Planı seçerek yatarak tedavilerde limitsiz, ayakta tedavilerde ise poliçe limitleri dahilinde sağlığını güvence altına alabiliyor. ÖSS Limitsiz Planı ile sigortalılar, yatarak ve ayakta tedavi giderleri için limitlere takılmadan poliçelerini kullanabiliyor.