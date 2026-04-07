Türkiye Sigorta’dan rekor büyüme: Prim üretimi 53,8 milyar liraya ulaştı

Türkiye Sigorta, yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal performansını sürdürerek toplam prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırdı ve 53,8 milyar liraya çıkardı. Şirket, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde dengeli büyümesiyle öne çıktı.

Branş bazında dikkat çeken artışlar

Şirket, en yüksek büyümeyi yüzde 68 artış ve 21,1 milyar lirayı aşan prim üretimiyle genel zararlar branşında kaydetti. Tarım branşı yüzde 69 büyüyerek 18 milyar liraya ulaşırken, yangın ve doğal afet branşı da yüzde 21 artışla 12,4 milyar lirayı geçti. Sağlık sigortasında 5,7 milyar lira, kasko branşında ise yüzde 36 büyümeyle 5,3 milyar lira prim üretimi gerçekleştirildi.

Fiyat artışı olmadan büyüme stratejisi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, enflasyonla mücadele kapsamında bireysel sağlık ve kasko ürünlerinde fiyat artışına gitmeden büyümeyi sürdürdüklerini belirtti. Bu yaklaşımın müşteri odaklı stratejinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

BES’te liderlik güçleniyor

Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise BES ve OKS fon büyüklüğü yüzde 67 artarak 525,1 milyar liraya ulaştı. Şirket, hem üretim hem de karlılıkta yılın geri kalanında da güçlü performans bekliyor.