Türkiye Sigorta’dan rekor hamle! Temettü ve sermaye artışı aynı anda açıklandı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantıları İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantılarda hem şirketlerin finansal performansı hem de yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı. Yönetim kadrosunda ise istikrar korunarak mevcut isimlerin görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Yönetimde devam kararı

Genel kurulda Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ ve Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak görevlerine yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Bedir ve Mahmut Kaçar da yerlerini korurken, bağımsız üyeler Ayşe Türkmenoğlu ve Yavuz Kaynarca görevlerine devam etti. Arif Calban ise yeni bağımsız üye olarak atandı.

Büyüme rakamları dikkat çekti

Genel Müdür Taha Çakmak, 2026’nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilediklerini açıkladı. Hayat dışı branşta yüzde 30 büyüme ile 53,8 milyar liranın üzerinde prim üretimi gerçekleşirken, hayat branşında yüzde 54 artışla 10,6 milyar liraya ulaşıldı. BES ve OKS fon büyüklüğü ise yüzde 67 artışla 525,1 milyar liraya yükseldi.

Milyarlık temettü ve sermaye artışı

Şirketin en dikkat çeken kararı ise temettü ve sermaye artışı oldu. Türkiye Sigorta’nın 3 milyar lira nakit temettü dağıtacağı açıklanırken, sermayesinin 10 milyar liradan 20 milyar liraya çıkarılacağı duyuruldu. Türkiye Hayat Emeklilik’te de 3 milyar lira temettü dağıtımı yapılacak ve sermaye 5 milyar liradan 10 milyar liraya yükseltilecek.

Çakmak, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda hissedarlara ve paydaşlara değer üretmeye devam edeceklerini vurguladı.