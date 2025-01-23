Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda üst düzey atama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ozan Uyar atandı. Uyar yeni görevinde, Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu olacak.

Türkiye İş Bankası AŞ'de edinilen tecrübeler

Eskişehir'de 1974 yılında doğan Uyar, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Uyar, profesyonel kariyerine, 1997'de, Türkiye İş Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Türkiye İş Bankası AŞ Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nde 2006-2015 arasında Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015'te Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020'de Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021'de Proje Finansmanı Müdürü görevlerini üstlendi. 2022'den itibaren Uyar, Türkiye İş Bankası AŞ kurumsal şubelerinde müdürlük görevini sürdürdü.