Türkiye sokağa çıkma kısıtlamasında daha çok müzik dinledi

10 Haziran 2020

Deezer COVID-19 Salgını sırasında yükselişe geçen müzik dinleme eğilimlerini açıkladı. Deezer’ın verilerine göre yolda tükettiğimiz içerikteki azalma, müzik dinleme eğilimlerini önemli ölçüde etkilese de ev cihazlarından daha fazla içerik tüketme ve ruh haline uygun müzik seçme eğilimlerinde artış görülüyor. Türkiye’de ise sokağa çıkma kısıtlamaları birlikte müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede Şubat- Mayıs aylarındaki müzik dinleme eğilimleri şu şekilde:

Şehir içinde yapılan yolculukların ve dışarıda kaldığımız sürenin azalmasıyla birlikte gün içinde yoğun müzik dinlenen saatleri değişime uğradı. Türkiye’de müziğin en çok dinlendiği saatler hafta içi sabah 8:00-9:00’dan 12:00- 13:00 aralığına kaydı. Hafta sonları ise kullanıcılar müziği öğleden sonra dinliyor. Normalde 'Cuma günleri' müzik dinleme sürelerinde görülen zirve, sosyal aktivitelerin durması ile yok oldu. En çok müzik dinlenilen saatler ve müzik dinleme yoğunluğu açısından bakıldığında ilk defa her günün birbiriyle aynı görünüme sahip olduğu dikkat çekti.

Karantina ilan edilmesi ile birlikte bölgedeki kullanıcıların ilk eğilimi daha az müzik dinlemek oldu. Ancak bir hafta sonra süreler tekrar artmaya başladı. Türkiye’de ise durum farklıydı. Verilere göre, Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte müzik dinleme oranı yüzde 18 artış gösterdi.

Fitness ve egzersiz bir öncelik olmaya devam etti

Deezer’ın ‘Stay at Home’ ( Evde kal) kanalı açıldığı hafta, “Chill At Home” ( Evde rahatla) gibi müzik listelerinin dinlenmesi yüzde 40, “Happy Hits” (Mutlu hitler) listesinin dinlenme oranı ise tüm bölgede yüzde 200 yükseldi. Ayrıca fonksiyonel müzik listelerinin de tercih edilmesinde önemli bir artış gözlemlendi. Birçok kullanıcının evden çalışmaya başlamasıyla Deezer’ın Work From Home’(Evden Çalış) listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında arttı. Öte yandan evde kapalı kalmış olunsa da fitness ve egzersiz bir öncelik olmaya devam etmiş görünüyor. “Home Workout” (Evde Antrenman) en çok dinlenilen şarkı listesi oldu.

Mobilin krallığı sürüyor

Dışarı çıkamamak ev cihazlarının kullanımını artırsa da mobil cihazlardan müzik dinleme eğilimini etkilemedi. Müziğin mobilden dinlenme oranı neredeyse yüzde 83. Akıllı TV’ler akıllı hoparlörlerle birlikte en hızlı çıkış yapan cihaz olurken, tablet ve PC’lerde de kayda değer bir artış gözlendi.

Her günü 'cumartesi' gibi yaşadık

Ev izolasyonunun insanlar için yepyeni bir hayata uyum sağlamak anlamına geldiğini belirten Deezer Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, “Verilerimize bakarak kullanıcılarımızın nasıl adapte olduğunu gözlemledik. İçeriklerimizin en çok tüketildiği saatler sabah saatlerinden öğlene kaydı, hafta içi ve hafta sonu arasındaki fark kapandı. Her gün cumartesi gibi görünüyordu” dedi.

Çocuk içeriklerine büyük ilgi

Küresel olarak bakıldığında Deezer kullanıcıları arasında podcast dinlemede de davranışsal bir değişim görülüyor. Küresel podcast dinleme oranının azalmasına rağmen, çocuklar, spor ve meditasyon gibi konuların ‘Evde Kal' kanalının lansmanından sonra çıkış yaptığı belirtiliyor. Kanalın açılışından bir hafta sonra, ebeveynlerin evden çalışmaları ve çocuklarını oyalama ihtiyaçları ile birlikte, çocuk podcast içeriğinin günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 218 büyüdü. Spor koçluğu yüzde 194, meditasyon ise yüzde 132 artış gösterdi. Bağlamsal podcast'lerin günlük ev yaşamımıza yardımcı oldukları için büyümeye devam edeceği düşünülüyor. Yemek pişirme, kültür ve fitness gibi konulara olan ilginin daha da artması bekleniyor. Buna ek olarak, canlı radyo dinleme genel olarak son iki hafta içinde küresel olarak yüzde 19 oranında yükseldi ve geçen hafta yüzde 2’lik ek bir artış daha görüldü.