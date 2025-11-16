Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, "KOOP Market" ismiyle yola devam edecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla "KOOP Market"in yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı.

Toplantıya, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli'nin yanı sıra Tarım Kredi Grubu yöneticileri ve davetliler katıldı.

Şevket Varol Halepli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz" diye konuştu.

Halepli, yeni adı, yüzü ve iletişim yaklaşımıyla KOOP Market'in üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz bir market değiliz. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var."​​​​​​​

Hedeflerinin 2026'da da büyümeye devam etmek olduğunu aktaran Halepli, KOOP Market'in yeni reklam filminin yarından itibaren yayınlanacağı bilgisini de verdi.

"Tarladaki tohumdan başlıyor, tüketicinin çatalına kadar uzanan bir model var"

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise "Uçtan Uca Modeli"nin Tarım Kredi'nin yıllardır ülkede gerçekleştirdiği bir model olduğunu belirterek, "Tarladaki tohumdan başlıyor, tüketicinin çatalına kadar uzanan bir model var" dedi.

Çiftçiler ürününü ekerken mazot, gübre, tohum desteği verdiklerini hatırlatan Bademli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasat yaparken destek veriyoruz. Türk çiftçisinin üretmiş olduğu ürünleri alıp lisanslı depolarımıza daha sonra da kendimize ait olan tesislerde, olmayanlarda da başka tesislerde işleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Ham maddeden raftaki ürüne kadar tamamen gelişen bir model, bu sebepten uçtan uca diyoruz, her aşamasında varız. Ekim, hasat, depolama, üretim, markalaştırma, perakende ve satışta."

Bademli, 2025'in kendileri için bir yatırım yılı olduğuna değinerek, tüketicilerin beklentilerinin değiştiğini söyledi.

Bu beklentilere cevap verebilmek için öncelikle şeffaflık içerisinde yeni bir şeyler söylemek gerektiğine dikkati çeken Bademli, tüketiciye destek vermek, tüketiciye yeni ufuklar açmak için de marka değişikliğine gittiklerini anlattı.

Bademli, "2026'daki hedefimiz yeni konseptimizle yaklaşık 150 ilave mağazayla hayatımıza devam edeceğiz. Bu yılı 4 bin 500 mağazayla kapatacağız" diye konuştu.

İstanbul'da büyüme hedefleri olduğuna değinen Bademli, İstanbul dışında Anadolu'nun farklı yerlerinde, büyük şehirlerde büyüme hedeflerinin bulunduğunu söyledi.