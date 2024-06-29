Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışı yarın

Kütahya Belediyesi ve KYK Yapı Kimyasalları sponsorluğundaki yarışın start seremonisi, Kütahya'nın tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'nda yapıldı. Sporcuların yarın 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar Yolu'nu 3 kez kat edeceği ve 5 kategoriden oluşan yarışın ardından Kütahya Belediyesi önünde ödül töreni gerçekleştirilecek.

TOSFED Hobi Karting Sorumlusu ve Tırmanma İl Temsilcisi Nevzat Aslan, sporcuların teknik kontrollerden geçerek yarışa hazır hale geldiklerini belirtti ve ekledi: "Kütahya'nın tarihi alanlarından Germiyan Sokağı'nda yarışımızın sembolik startını verdik. Yarın da 25 sporcumuzun belirlenen alanı üçer defa çıkmasıyla yarışmamız yapılacak. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.