Türkiye yapay zekâ gücünü CES 2026’da gösterdi, TRAICK küresel paydaşlarla buluştu

ABD'nin Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026’da Türkiye, yaklaşık 20 teknoloji şirketinden oluşan güçlü bir delegasyonla temsil edildi. Yapay zekâ, mobilite, üretim teknolojileri ve sağlık çözümleri alanlarında sergilenen ürünler; yatırımcılar, teknoloji üreticileri ve kamu temsilcileriyle buluştu. Türkiye’nin görünürlüğü, teknoloji ihracatı potansiyelinin yükseldiğine işaret etti.

Türkiye’nin CES 2026’daki temsili yalnızca özel sektörle sınırlı kalmadı. Sağlık ve sanayi ekosistemini temsil eden kamu kurumlarının üst düzey katılımı, yerli teknoloji şirketlerinin stratejik alanlarda uluslararası vitrine taşınmasına yönelik bütüncül yaklaşımı ortaya koydu.

Kanserde erken teşhise dijital destek

Sağlık teknolojileri alanında öne çıkan TRAICK, ultrasonografi odaklı klinik süreçleri destekleyen yapay zekâ çözümleriyle CES boyunca küresel paydaşlarla temas kurdu. Şirketin varlığı, klinik ihtiyaçlardan beslenen yerli sağlık teknolojilerinin küresel ölçekte görünürlüğünü artıran örneklerden biri oldu.

TRAICK’in geliştirdiği yapay zekâ platformu; tiroid ve meme kanseri tanısında ultrason görüntülerinin değerlendirilmesini destekleyerek erken teşhise katkı sağlamayı hedefliyor. Analiz süreçlerini daha tutarlı ve izlenebilir hâle getiren platform, gereksiz biyopsilerin azaltılmasına yönelik klinik karar destek yaklaşımı sunuyor. Çözüm, hekimlerin yerini almak yerine karar süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yakın dönemde İLAB Holding’den aldığı 1,5 milyon dolarlık yatırımla büyümesini hızlandıran TRAICK, CES 2026’da küresel iş birlikleri ve yeni pazar açılımlarına odaklandı. Fuarda yapılan görüşmelerin; pilot uygulamalar, klinik validasyonlar ve stratejik ortaklıklara dönüşmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin teknoloji vizyonu

CES 2026’daki güçlü temsil, tekil şirket başarılarının ötesinde Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini yansıttı. Farklı sektörlerde sergilenen yerli yazılım ve donanım çözümleri, Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü bir teknoloji oyuncusu olma vizyonunu destekledi.

CES 2026 süresince alınan geri bildirimler, TRAICK’in ultrasonografide yapay zekâ yaklaşımına yönelik uluslararası ilgiyi ortaya koydu. Şirket standı; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde, TRAICK’in ultrasonografi alanındaki yapay zekâ çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.