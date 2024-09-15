Türkiye Yüzyılı’na yakışan entegre dijital ekosistemin geliştirme sürecinde sona gelindi

Küresel ekonomilerde parasal gevşeme sinyallerinin belirginleşmesi ve dijitalleşmedeki ilerlemeler, uluslararası ticaret için umut ışığı oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi önde gelen uluslararası ekonomik kurumlar, küresel ticaretin 2024'te iki kat büyüyebileceğini öngörürken bu büyümeyi destekleyecek dijital altyapılara ilişkin gelişmeler de hız kazandı. Fikrî temelleri 2021 yılında atılan, 29 Ekim 2023’te alfa testlerine başlanan ve küresel e-ticaretin tüm aşamalarını uçtan uca yönetmeye odaklanan entegre dijital ekosistemin geliştirme sürecinde son aşamaya gelindi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Buybase Kurucusu Dr. Salim Satır, “İlk testlerine Cumhuriyetimizin 100. yılında başladığımız Buybase, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler için uluslararası ticareti basitleştirme vizyonunu taşıyor. Tedarik zincirinden finansa, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine; e-ticaretin tüm noktalarına temas eden ve Türkiye, ABD ve Kanada pazarlarını birbirine bağlayacak olan Buybase ekosistemi, Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak” dedi.

4 CEO’dan üçü büyüme için iyimser

Küresel danışmanlık şirketi Deloitte tarafından iş dünyası liderlerinin katılımıyla yürütülen CEO araştırması, 4 CEO’dan neredeyse üçünün (%73), şirketlerinin 2024’teki performansı konusunda iyimser ya da çok iyimser olduğunu ortaya koydu. Gartner tarafından yürütülen başka bir araştırmada ise CEO’ların üçte ikisinin büyümeyi 2024 ve 2025 için en önemli öncelik olarak gördükleri tespit edildi.

Son iki yılın en önemli risklerinin küresel enflasyon ve ekonomilerdeki yavaşlama potansiyeli olduğunu hatırlatan Dr. Salim Satır, “ABD merkez bankası Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz politikalarını gevşetme sinyali vermesi, ekonominin soğuması engellenerek enflasyonun düşürülebildiğini kanıtlıyor. Bu da liderlerin büyümeye öncelik vermesini beraberinde getiriyor. Ancak bu kez de jeopolitik riskler, ticari kutuplaşmalar ve siyasi gerilimler iş dünyası için risk teşkil ediyor. Parçalı küresel ticaret ortamında yön bulmak isteyen liderlerin güvenebilecekleri, uçtan uca ve entegre bir dijital ekosisteme ihtiyaçları var.”

“Buybase, işletmelerin küresel ticaretteki zorlukları aşmasına ve küresel fırsatları erken yakalamasına yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. E-ticarette ve e-ihracatta satıcı-müşteri arasındaki sınırları kaldırarak glokal bir yaklaşımı büyüme konjonktürüne taşıyor. Bir kaynak yönetimi platformu olarak Buybase, 11 modülüyle depo yönetiminden envanter yönetimine, sipariş yönetiminden ödeme altyapılarına, dijital varlık yönetiminden öğrenme yönetimine, organizasyonların ihtiyaç duyduğu tüm iş süreci uygulamalarını tek platformda bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kanada ve ABD pazarlarını birbirine bağlayacak

Buybase'in uluslararası ticareti kolaylaştıran bir entegre dijital ekosistem olduğunu vurgulayan Dr. Salim Satır, “Buybase’i kurumsal ölçekli geleneksel ERP yazılımlarından ayıran en önemli özellik, esnek bir biçimde tasarlanmış olması. Uluslararası e-ticaretteki zorlukların çözümü için satın alma ve üretimden kaynak yönetimine, lojistikten depo takibine, her aşamaya eş önem verilerek altyapısı tasarlanan Buybase, Türk geliştiricilerin emeğiyle, ABD ve Kanada pazarlarında da deneyim sahibi Türk bir kurucunun girişimleriyle geliştirildi. Bu üç özel ve büyük pazara ilişkin edindiğimiz deneyimi, dijital ekosistemimize entegre ederek Türkiye, ABD ve Kanada’daki üretici ve alıcıları birbirine bağlayacağız. Hem global hem de yerel operasyonları tek platformda yönetme yeteneği sunan Buybase, kullanıcı dostu arayüzüyle küçük, orta ve büyük fark etmeksizin, her ölçekten şirkete hitap etmeyi başarıyor” ifadelerini kullandı.

İlk müşterilerini 2024 sonunda kabul edecek

Bir yıllık yoğun bir geliştirme ve alfa testlerinin ardından gün saydıklarını vurgulayan Buybase Kurucu Ortağı Dr. Salim Satır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Platformdaki 11 modül, bir işletmenin iş süreçlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu araçların tamamına yakınını sunuyor. Bir ERP yazılımının ötesinde dijital entegre bir ekosistem vaat eden Buybase, 2024’ün sonunda beta sürümüne geçerek ilk kurumsal kullanıcılarını kabul etmeye başlayacak. Sipariş döngüsünü depo, envanter, müşteri talep tahmin gibi süreçlerle buluşturan entegre yaklaşımla uluslararası B2B ticareti sorunsuz ve kesintisiz bir deneyimine dönüştüreceğimiz Buybase Shop’a ilişkin hazırlıklarımız da sürüyor. TÜBİTAK’ın da destekçileri arasında olduğu Buybase, Shop modülüyle tüm sipariş süreçlerini tek platformda sorunsuz şekilde yönetmelerini sağlayacak. İlk kullanıcılarımızın arasına katılmak isteyenleri, Buybase’i sosyal medyadan takip etmeye davet ediyoruz.”