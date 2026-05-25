Türkiye’de 20 yılı devirdi, yatırımda 500 milyar TL’yi aştı
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bugün 1.200’ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosistemle 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz” dedi.
Ece CEYHUN
Dünyada ‘Türk başarı reçetesi’ olarak tanımlanan bir başarıya imza attıklarını anlatan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, bugün 20 yılı geride bırakan şirketin bu süreç içinde 500 milyar TL’den fazla yatırım yaptığını açıkladı.
DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, mali yıl sonu bilançosunu değerlendirirken “Vodafone olarak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynuyoruz” ifadelerini kullanarak şu bilgileri verdi: “Nisan 2025 - Mart 2026 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 144,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 31 Mart 2026 sonu itibarıyla son bir yılda 28,8 milyar TL yatırım yaptık. Mobil abone sayımız 25,2 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,3 milyon oldu. Faturalı abone sayımız ise 21,7 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18,1 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 345 milyona ulaştı.”
Mali yıllarında müşterilerinin toplam mobil data kullanımının 5.540 petabyte olarak gerçekleştiğini de aktaran CEO Engin Aksoy, bu dönemde dijital servisler alanında gelişmeye devam ettiklerini de söyledi. Aksoy, “Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi, aylık ortalama 7,1 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve bir yıl içinde 262 milyon kez konuşma başlattı” dedi.
“Gelirde hızlı büyüyoruz”
Türkiye’de 20’nci yaşını kutladıklarına işaret eden Aksoy, “Ülkemizin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de ilk günden beri değer yaratıyoruz. Yolculuğumuzun henüz üçüncü yılında gerçekleştirdiğimiz stratejik dönüşümle Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok tavsiye edilen mobil operatörü haline geldik. Vodafone Grubu içinde örnek gösterildik ve dünyada “Türk başarı reçetesi” olarak tanımlanan bir başarıya imza attık. Bu süreçte Türkiye mobil iletişim pazarındaki gelir büyümesinin yarısından fazlası Vodafone’dan geldi. Bugün hâlâ sektörümüzde gelir açısından en hızlı büyüyen operatörüz. Kasım 2013 itibarıyla başlattığımız “Dijital Dönüşüm Hareketi” ile dijital dönüşümün bir “sektör ve ülke vizyonu” haline gelmesini sağladık. O zamandan beri bu vizyonu hızlı bir şekilde dönüşen teknolojinin ritmine uygun olarak ileri taşımaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Son 20 yılda Türkiye’ye 500 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarına da işaret eden Aksoy, “Bugün 1.200’ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosistemle 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz. 25 milyondan fazla bireysel müşterimizi en iyi dijital deneyimlerle buluşturuyor, 2,1 milyon kurumun teknoloji yolculuğuna rehberlik ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
20 yılda 100’den fazla sponsorluk
“Gerçekleştirdiğimiz sponsorluklarla da ülkemizin spor, sanat, kültür ve iş hayatında izler bıraktık” diyen Engin Aksoy, Vodafone Türkiye’nin projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “20 yılda 100’den fazla sponsorluk çalışması gerçekleştirdik. Özellikle spor alanına yıllardır istikrarlı bir biçimde yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar maraton, futbol, e-spor gibi alanlarda yaptığımız uzun soluklu sponsorluklarla spora destek verdik; şimdi de Vodafone Sultanlar Ligi İsim ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bunların yanı sıra, FreeZone, Red ve Vodafone Business çatısı altında, gençlerle bağımızı güçlendiren, müşterilerimize ayrıcalıklı bir dünya sunan ve kurumlar nezdinde bilinirliğimizi artıran çok sayıda sponsorluğa imza attık.”
4 milyar TL’den fazla sosyal katkı sağlandı
Kurum olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini de belirten Aksoy, Vodafone Vakfı çatısı altında, sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Yaptıkları sosyal yatırımlarda, Türkiye’nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkan sosyal ihtiyaçlar haritasını temel aldıklarını kaydeden Engin Aksoy, “Kadınlar, çocuklar ve gençler, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor. Teknolojinin gücüyle kadınların desteklenmesi, dijital erişimin artırılması, eğitimde eşitsizliğinin azaltılması, engelli bireylerin desteklenmesi, bilişim okuryazarlığının artırılması gibi konularda 2007’den bu yana 20 farklı proje gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatına dokunduk; 4 milyar TL’den fazla sosyal katkı sağladık” bilgisini verdi. Aksoy, kadınlara ve kadın girişimcilere verdikleri destekleri ise şu sözlerle anlattı: “Kadınların dijital beceriler kazanması ve işgücüne daha etkin bir şekilde katılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik bağımsızlık açısından bireyler ve toplum için kritik önem taşıyor. Toplumsal değişim ve gelişimin lideri olma hedefimiz doğrultusunda, teknolojide kadın istihdamını destekleyerek, dijital kapsayıcılığı teşvik eden ve toplumsal fırsat eşitliğine katkı sağlayan projeler ve programlar üretiyoruz. Dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması hedefiyle, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiğimiz “Dijital Benim İşim” projesi de kadınların dijital ekonomiye entegrasyonu ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu projeyle bugüne kadar 60 bin kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verdik.”
Gençleri, yapay zekâ ile buluşturuyor
Yapay zekâ konusunda Türkiye’de farkındalık ve becerilerin artması gerektiğine inandıklarını da anlatan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Özellikle gençlerimizin bu konuda eğitim almasını önemsiyoruz. Bu inançla, 2 yıl önce Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zekâ eğitimlerine başladık. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle, ülkemizde yapay zekâ alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük ediyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Proje kapsamında, 11- 14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor. Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilen eğitimlerle yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuyoruz. Bugüne kadar toplam 118 bin öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak” dedi.