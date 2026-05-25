Türkiye’de 20 yılı devirdi, yatırımda 500 milyar TL’yi aştı

Ece CEYHUN

Dünyada ‘Türk başarı re­çetesi’ olarak tanımla­nan bir başarıya imza attıklarını anlatan Vo­dafone Türkiye CEO’su Engin Ak­soy, bugün 20 yılı geride bırakan şirketin bu süreç içinde 500 mil­yar TL’den fazla yatırım yaptığını açıkladı.

DÜNYA’nın sorularını yanıtla­yan Vodafone Türkiye CEO’su En­gin Aksoy, mali yıl sonu bilanço­sunu değerlendirirken “Vodafo­ne olarak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynuyoruz” ifadelerini kullana­rak şu bilgileri verdi: “Nisan 2025 - Mart 2026 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 144,8 milyar TL ola­rak gerçekleşti. 31 Mart 2026 sonu itibarıyla son bir yılda 28,8 milyar TL yatırım yaptık. Mobil abone sa­yımız 25,2 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,3 milyon oldu. Fa­turalı abone sayımız ise 21,7 mil­yona yükseldi. Vodafone Yanım­da ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18,1 milyon olur­ken, bu müşterilerimizin aylık top­lam etkileşimi 345 milyona ulaştı.”

Mali yıllarında müşterilerinin toplam mobil data kullanımının 5.540 petabyte olarak gerçekleş­tiğini de aktaran CEO Engin Ak­soy, bu dönemde dijital servisler alanında gelişmeye devam ettik­lerini de söyledi. Aksoy, “Yeni ne­sil mobil finans çözümümüz Vo­dafone Pay’in ürünlerini kullanan tekil kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Bine yakın farklı işlem yapa­bilen kişisel dijital asistanımız TOBi, aylık ortalama 7,1 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve bir yıl içinde 262 milyon kez konuşma başlattı” dedi.

“Gelirde hızlı büyüyoruz”

Türkiye’de 20’nci yaşını kutla­dıklarına işaret eden Aksoy, “Ül­kemizin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de ilk günden beri değer yaratıyoruz. Yolculuğumu­zun henüz üçüncü yılında gerçek­leştirdiğimiz stratejik dönüşümle Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok tavsiye edilen mobil operatö­rü haline geldik. Vodafone Grubu içinde örnek gösterildik ve dünya­da “Türk başarı reçetesi” olarak ta­nımlanan bir başarıya imza attık. Bu süreçte Türkiye mobil iletişim pazarındaki gelir büyümesinin ya­rısından fazlası Vodafone’dan gel­di. Bugün hâlâ sektörümüzde gelir açısından en hızlı büyüyen opera­törüz. Kasım 2013 itibarıyla baş­lattığımız “Dijital Dönüşüm Ha­reketi” ile dijital dönüşümün bir “sektör ve ülke vizyonu” haline gel­mesini sağladık. O zamandan be­ri bu vizyonu hızlı bir şekilde dö­nüşen teknolojinin ritmine uy­gun olarak ileri taşımaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Son 20 yılda Türkiye’ye 500 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık­larına da işaret eden Aksoy, “Bu­gün 1.200’ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosistemle 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz. 25 milyon­dan fazla bireysel müşterimizi en iyi dijital deneyimlerle buluşturu­yor, 2,1 milyon kurumun teknoloji yolculuğuna rehberlik ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

20 yılda 100’den fazla sponsorluk

“Gerçekleştirdiğimiz sponsor­luklarla da ülkemizin spor, sanat, kültür ve iş hayatında izler bırak­tık” diyen Engin Aksoy, Vodafone Türkiye’nin projeleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “20 yılda 100’den fazla sponsorluk çalışması gerçek­leştirdik. Özellikle spor alanına yıl­lardır istikrarlı bir biçimde yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar maraton, futbol, e-spor gibi alanlarda yaptı­ğımız uzun soluklu sponsorluklar­la spora destek verdik; şimdi de Vo­dafone Sultanlar Ligi İsim ve Tür­kiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana sponsoru olmaktan gurur du­yuyoruz. Bunların yanı sıra, Free­Zone, Red ve Vodafone Business çatısı altında, gençlerle bağımızı güçlendiren, müşterilerimize ay­rıcalıklı bir dünya sunan ve kurum­lar nezdinde bilinirliğimizi artıran çok sayıda sponsorluğa imza attık.”

4 milyar TL’den fazla sosyal katkı sağlandı

Kurum olarak sosyal sorumlu­luk çalışmalarına önem verdikle­rini de belirten Aksoy, Vodafone Vakfı çatısı altında, sosyal haya­tın olanaklarından yeterince fay­dalanamayan veya ekonomik ha­yatta varlık gösteremeyen bireyle­rin önündeki engelleri kaldırmak çalışmalar yürüttüklerini anlat­tı. Yaptıkları sosyal yatırımlar­da, Türkiye’nin toplumsal gerek­sinimleri doğrultusunda, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda orta­ya çıkan sosyal ihtiyaçlar harita­sını temel aldıklarını kaydeden Engin Aksoy, “Kadınlar, çocuklar ve gençler, öncelikli odak alanla­rımızı oluşturuyor. Teknolojinin gücüyle kadınların desteklenme­si, dijital erişimin artırılması, eği­timde eşitsizliğinin azaltılması, engelli bireylerin desteklenmesi, bilişim okuryazarlığının artırıl­ması gibi konularda 2007’den bu yana 20 farklı proje gerçekleştir­dik. Bu çalışmalarla yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatına dokun­duk; 4 milyar TL’den fazla sosyal katkı sağladık” bilgisini verdi. Ak­soy, kadınlara ve kadın girişim­cilere verdikleri destekleri ise şu sözlerle anlattı: “Kadınların dijital beceriler kazanması ve işgücüne daha etkin bir şekilde katılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eko­nomik bağımsızlık açısından bi­reyler ve toplum için kritik önem taşıyor. Toplumsal değişim ve ge­lişimin lideri olma hedefimiz doğ­rultusunda, teknolojide kadın is­tihdamını destekleyerek, dijital kapsayıcılığı teşvik eden ve top­lumsal fırsat eşitliğine katkı sağla­yan projeler ve programlar üreti­yoruz. Dijital geleceğin toplumda­ki her kesimi kapsaması hedefiyle, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbir­liğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği­miz “Dijital Benim İşim” projesi de kadınların dijital ekonomiye en­tegrasyonu ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu projeyle bugüne kadar 60 bin kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Di­jital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verdik.”

Gençleri, yapay zekâ ile buluşturuyor

Yapay zekâ konusunda Türkiye’de farkındalık ve becerilerin artması gerektiğine inandıklarını da anlatan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Özellikle gençlerimizin bu konuda eğitim almasını önemsiyoruz. Bu inançla, 2 yıl önce Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zekâ eğitimlerine başladık. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle, ülkemizde yapay zekâ alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük ediyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Proje kapsamında, 11- 14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor. Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilen eğitimlerle yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuyoruz. Bugüne kadar toplam 118 bin öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak” dedi.