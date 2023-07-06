Türkiye’de 300. restoranını açtı

Dünya çapında yaklaşık 3 bin restoranla hizmet veren TFI TAB Gıda Yatırımları, sektördeki 30 yıla yakın deneyimiyle ve yeni restoran açılışlarıyla sektör liderliğini güçlendiriyor. Türkiye’de 300’üncü restoranını TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM’de açan Popeyes’ın yeni konsept restoranı tavuk severlerden büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, Türkiye’de tek bir restoran ile yola çıkıp bugün dünya çapında 3 bine yakın restoranla dünyanın en büyük 4 restoran işletmecisinden biri olduklarını söyledi. Kurdoğlu, “30 yıl önce adım attığımız bu sektörde elde ettiğimiz başarıyı 300’üncü Popeyes restoranımızla taçlandırdık.

Bu başarıyı hem kendi markalarımızı yaratabilme hem de dünya markalarını yönetebilme ve geliştirebilme kabiliyetimize ve birçok çözümü kendi içimizde üretmemizi sağlayan ekosistem şirketlerimize borçluyuz. Yıl sonuna kadar 250’si Çin’de ve 300’ü ülkemizde olmak üzere, 500’den fazla yeni restoran daha açarak güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.