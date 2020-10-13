Türkiye’de 500’üncü Shell Select açıldı

13 Ekim 2020

Shell & Turcas, istasyonlarındaki Shell Select mağazalarına yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış Bini aşkın istasyon ağında hizmet veren Shell Select mağazalarının 500’üncüsü de hizmete girdi.

Yılda 2.5 milyon sandviç satıyor

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, Shell istasyonlarından akaryakıt alan her iki kişiden birinin Shell Select marketlerini de ziyaret ettiğini söyledi. Turanlı’nın verdiği bilgilere göre 7 gün 24 saat hizmet veren Shell Select marketlerde 11 kategoride 1500 ürün yer alıyor. Turanlı, “Özellikle kendi markamız olan deli2go ürünlerimiz misafirlerimiz tarafından çok beğeniliyor. Bunların arasında özel olarak Shell’e tasarlanan, yani kendi patentimiz olan deli2go sandviçler öne çıkıyor. Ayrıca yılda yaklaşık 2,5 milyon adet deli2go sandviç ve 3 milyonun üzerinde bardak kahve satıyoruz” dedi.

Dünyada günde 500 milyon kahve

Turanlı, Shell’in dünyada 44 binden fazla satış noktası ile tek marka çatısı altından dünyanın en büyük perakende şirketi olduğunu söyledi. Turanlı, dünyada her gün 30 milyon misafirine hizmet veren Shell’in, yılda yaklaşık 150 milyon kahve, 250 milyon soğuk içecek ve 450 milyon atıştırmalık satışı gerçekleştirdiğini anlattı.

İlk Shell Select 7 yıl önce açılmıştı

Shell Select markasının sektörde açık arayla en yaygın premium market ağı olduğunu ifade eden Turanlı, “Sektörümüzdeki diğer firmaların da yakın geçmişte akaryakıt dışı ürün ve hizmetler alanına yatırımlarını arttırmış olması, 7 yıl önce bizim başlattığımız bu yolculukta ne kadar doğru adımlar attığımızı ve öncü marka olarak sektörü bir adım ileriye taşıyabildiğimizi de açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“Türkiye Shell için öncelikli pazar"

Türkiye’nin, Shell için öncelikli ülkeler arasında yer aldığını belirten Turanlı, "Shell & Turcas olarak Türkiye’ye her zaman olduğu gibi yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye çapında 58 şehirde 500 adet özel konseptli Shell Select marketimiz ile misafirlerimizin akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İstasyonlarımızın, şehir içi ve şehir dışı tüm karayolu seyahatlerinde, anne-baba ve çocuklar dahil herkes için konforlu birer uğrak noktası olma hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar Shell Select market sayımızı 600’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.