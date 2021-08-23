Türkiye'de dünya markası olan Aykaya Plastik, TurkishExporter ile ihracat hedefini yükseltti

Plastik ambalajda doğanın korunmasını ve doğa için bilinçli tüketimi önceleyen ürünlere odaklanan Aykaya Plastik, Ambalaj İzmir’de doğada çözünen (biyobozunur) poşetler, geri dönüştürülmüş poşetler, gıda ambalajları, medikal ambalaj ve tekstil ambalajları gibi ürün grubunda 16 yıldır üretim yapıyor.

Organik gübreden dönüşebilen bir poşet sistemini, yurtdışından gelişmeleri de takip ederek firma üretime entegre ettiklerini belirten Aykaya Plastik, hem doğaya hem de işletmelere fayda sağlıyor. Üretilen organik poşetler kullanım süresi tamamlandığında tekrar poşet olarak geri dönüştürülüyor. Aykaya Plastik, bu sistemle doğaya salınan karbon ile birlikte toprağa karışan plastik oranını da diğer poşetlere göre en aza indirgiyor.

Organik poşet ile dünya markası olacak

Aykaya Plastik İhracat Sorumlusu Banu Erkmen, "Aykaya Plastik, Türkiye'de dünya markası moda mağaza markalarının birçoğunun tercihi oldu. Şimdi bu başarımızı tüm dünyaya taşımak üzere ihracatta büyüme hedefine odaklandık." ifadelerini kullandı.

İhracat pazar araştırmasında hedef pazarların tespiti, hedef pazarlarda nokta atışı ve müşterilerle iletişim konusunda TurkishExporter ile çalışmaya başladıklarını söyleyen Erkmen "İhracattaki faaliyetlerimizi son 1 yıldır fazlalaştırmak adına üye olduğumuz e-ihracat platformu TurkishExporter ile girilmesi zor olan yeni pazarlara ulaştık ve ihracat kapasitemizde %20 oranında büyüme sağladık." dedi.

Sektördeki uzun yılların verdiği deneyim ile sürekli yenilikler yapan Banu Erkmen, "Yurtdışı satış ve pazarlama sürecinde OGW adlı markamızın tanınmasında katkısı olan TurkishExporter’ın belirlediğimiz hedef pazara giriş sürecini kısaltarak hızlandırdık" şeklinde konuştu.