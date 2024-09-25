“Türkiye'de e-ticaret geçen yıl %115 büyüdü”
"Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" kapsamında girişimcilerle bir araya gelen Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün, Türkiye'de e-ticaretin mega bir ekosistem haline geldiğini belirtti.
Özlem SARSIN
Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün, "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile İzmir'de KOBİ ve girişimcilerle bir araya geldi. Ege Bölgesi’nde 10 binden fazla satıcıları olduğunu ve hedeflerinin 10 bin yeni satıcıya daha ulaşmak olduğunu ifade eden Özgün, e-ticaretin aktif olduğu kasım dönemine hazırlandıklarını söyledi.
Yıldan yıla yüzde 30’un üzerinde sipariş artışı yaşandığını, e-ticaret pazarının önümüzdeki 5 yılda perakende sektörü içindeki payını yüzde 40’ların üzerine çıkacağını ifade eden Özgün, e-ticaretin yeni ekonomide hızlandırıcı bir etkisi olduğunu belirterek, “Türkiye’de e-ticaretin ulaştığı ölçek toplam perakende içerisinde yüzde 20’ye geldi. Bu rakam pandemi öncesi yüzde 6’larda idi. Bu trendin artmasını bekliyoruz, şu anda yüzde 20 olan e-ticaret ağırlığı önümüzdeki 5 sene içinde yüzde 40’ların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Doğu pazarlarına baktığımızda e-ticaret penatrasyonu yüzde 45-50’lerde. Çin pazarında yüzde 50’yi geçti. Kore’de çok yüksek, Japonya’da yüzde 50 üzerinde, Avrupa pazarlarında da yüzde 40-45 olan bir oran görüyoruz” diye konuştu.
“200 milyon ürün”
Müşterilere, tedarik zinciri yatırımları ile daha hızlı ulaşabildiklerini vurgulayan Özgün, “Milyonlarca ürün içinden seçim özgürlüğü sunuyoruz. Hepsiburada’da şu anda farklı farklı kategorilerde 200 milyon ürün var. Gönderilerimizin yüzde 90’ını bir gün içinde 24 saatten kısa bir zaman içinde müşterilerimize ulaştırıyoruz, bu da e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor” dedi.
Türkiye’de geçtiğimiz sene TL bazında ve dolar bazında e-ticaretin yüzde 115 büyüdüğüne dikkat çeken Özgün, “Sektör enflasyon üzerinde bir büyüme gösterdi. Bu sene de düşen enflasyon ortamında e-ticaretin enflasyondan daha fazla büyüyeceğini söyleyebiliriz.
Hepsiburada olarak 400 binden fazla işletmenin dijitalleşmesine yol arkadaşlığı yaptık. Mega bir ekosistem haline geldi sektör. Önümüzdeki yıllarda da, ticaretin de ekonominin de gündemini belirlemeye devam edecek. Biz de bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek” ifadelerini kullandı.
Hepsiburada’nın 2024 yılının ilk 6 ayında 68,3 milyar TL işlem hacmine ulaştığını belirten Özgün, “Bunu 12 milyondan fazla aktif müşteri ile yapıyoruz. Siparişler artıyor, yüzde 30’un üzerinde yıldan yıla sipariş artışı görüyoruz. Hepsiburada’nın bir güven markası olmasını istiyoruz” dedi.
Hepsiburada’dan anahtar teslim e-ticaret çözümleri
Hepsiburada İş Ortağım dünyasıyla anahtar teslim e-ticaret çözümlerine değinen Özgün, “Yeni iş ortaklarımıza yönelik özel fırsatlarla işlerini büyütmek adına ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim fırsatı ile daha avantajlı bir başlangıç yapmalarına imkân tanıyoruz.
Ayrıca, iş ortaklarımız ürünlerini sadece 2 saat içinde satışa başlayabiliyorlar. Hem yeni hem de mevcut iş ortaklarımız sunduğumuz geniş pazarlama ve reklam ağıyla satışlarını 4 kat artırma fırsatını elde ederken, operasyonlarını da haftada sadece 1 fatura ile kolaylaştırabiliyorlar. Aynı zamanda, kredi veya erken ödeme seçenekleriyle sağlanan finansman desteğiyle nakit akışını yönetmelerini de kolaylaştırıyoruz.
Bununla birlikte 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programımızla da 55 binden fazla kadın girişimcimizi yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz fotoğraf çekimi ve reklam bakiyesi gibi fırsatlarla buluşturarak, onların işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm bu çözümler, sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da markalarını büyütme fırsatı sunuyor. Bizim için, iş ortaklarımızın başarısı, Hepsiburada’nın başarısıdır ve bu süreçte onlara her aşamada destek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
“Hedefimiz Ege’de 10 bin yeni satıcı”
E-ticaret sektöründe sundukları yenilikçi servislerle KOBİ’ler ve girişimciler için işlerini büyütme yolunda önemli fırsatlar sunduklarını belirten Özgün, “ Özellikle Ege Bölgesi’nde elde ettiğimiz başarılar, iş ortaklarımızın ne denli güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. İzmir, yüzde 81.83 pazar payıyla bölgenin en büyük e-ticaret merkezi haline gelirken, Denizli ve Muğla da hızla büyüyen iller arasında. Hedefimiz 1 yıl içinde Ege Bölgesi’nde e-ticaret sistemine 10 bin yeni satıcı kazandırmak.
Yarattığımız bu ekosistemle aynı zamanda Hepsiburada’nın Ege Bölgesi’ndeki lojistik operasyonlarını yürüten 800 çalışanı bulunuyor. Dışarıdan taşımacılık hizmeti aldığımız personelle beraber bölgede yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratıyoruz. İzmir’de iş ortaklarımızın en çok sattığı ürünlerin başında ise moda, mobilya ve beyaz eşya kategorisi geliyor. Bunları cep telefonu, bilgisayar, küçük ev aletleri, petshop ürünleri, kozmetik, müzik ekipmanları ve anne bebek ürünleri takip ediyor.” dedi.