“Türkiye'de e-ticaret geçen yıl %115 büyüdü”

Özlem SARSIN

Hepsiburada Grup Başka­nı Ender Özgün, "Hep­siburada İş Ortağım Bu­luşmaları" ile İzmir'de KOBİ ve girişimcilerle bir araya geldi. Ege Bölgesi’nde 10 binden fazla satı­cıları olduğunu ve hedeflerinin 10 bin yeni satıcıya daha ulaş­mak olduğunu ifade eden Özgün, e-ticaretin aktif olduğu kasım dönemine hazırlandıklarını söy­ledi.

Yıldan yıla yüzde 30’un üze­rinde sipariş artışı yaşandığını, e-ticaret pazarının önümüzdeki 5 yılda perakende sektörü için­deki payını yüzde 40’ların üzeri­ne çıkacağını ifade eden Özgün, e-ticaretin yeni ekonomide hız­landırıcı bir etkisi olduğunu be­lirterek, “Türkiye’de e-ticaretin ulaştığı ölçek toplam peraken­de içerisinde yüzde 20’ye geldi. Bu rakam pandemi öncesi yüzde 6’larda idi. Bu trendin artması­nı bekliyoruz, şu anda yüzde 20 olan e-ticaret ağırlığı önümüz­deki 5 sene içinde yüzde 40’ların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Doğu pazarlarına baktığımız­da e-ticaret penatrasyonu yüzde 45-50’lerde. Çin pazarında yüz­de 50’yi geçti. Kore’de çok yük­sek, Japonya’da yüzde 50 üze­rinde, Avrupa pazarlarında da yüzde 40-45 olan bir oran görü­yoruz” diye konuştu.

“200 milyon ürün”

Müşterilere, tedarik zinciri ya­tırımları ile daha hızlı ulaşabildik­lerini vurgulayan Özgün, “Milyon­larca ürün içinden seçim özgür­lüğü sunuyoruz. Hepsiburada’da şu anda farklı farklı kategorilerde 200 milyon ürün var. Gönderileri­mizin yüzde 90’ını bir gün içinde 24 saatten kısa bir zaman içinde müşterilerimize ulaştırıyoruz, bu da e-ticaretin hızlı bir şekilde bü­yümesini sağlıyor” dedi.

Türkiye’de geçtiğimiz sene TL bazında ve dolar bazında e-tica­retin yüzde 115 büyüdüğüne dik­kat çeken Özgün, “Sektör enflas­yon üzerinde bir büyüme gösterdi. Bu sene de düşen enflasyon orta­mında e-ticaretin enflasyondan daha fazla büyüyeceğini söyleye­biliriz.

Hepsiburada olarak 400 binden fazla işletmenin dijitalleş­mesine yol arkadaşlığı yaptık. Me­ga bir ekosistem haline geldi sek­tör. Önümüzdeki yıllarda da, tica­retin de ekonominin de gündemini belirlemeye devam edecek. Biz de bunun öncülüğünü yapmaya de­vam edeceğiz. Amacımız Türki­ye’de ticaretin dijitalleşmesine li­derlik etmek” ifadelerini kullandı.

Hepsiburada’nın 2024 yılının ilk 6 ayında 68,3 milyar TL işlem hacmine ulaştığını belirten Öz­gün, “Bunu 12 milyondan fazla aktif müşteri ile yapıyoruz. Sipa­rişler artıyor, yüzde 30’un üzerin­de yıldan yıla sipariş artışı görü­yoruz. Hepsiburada’nın bir güven markası olmasını istiyoruz” dedi.

Hepsiburada’dan anahtar teslim e-ticaret çözümleri

Hepsiburada İş Ortağım dünya­sıyla anahtar teslim e-ticaret çö­zümlerine değinen Özgün, “Yeni iş ortaklarımıza yönelik özel fırsat­larla işlerini büyütmek adına ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim fırsatı ile daha avantaj­lı bir başlangıç yapmalarına im­kân tanıyoruz.

Ayrıca, iş ortakları­mız ürünlerini sadece 2 saat içinde satışa başlayabiliyorlar. Hem ye­ni hem de mevcut iş ortaklarımız sunduğumuz geniş pazarlama ve reklam ağıyla satışlarını 4 kat ar­tırma fırsatını elde ederken, ope­rasyonlarını da haftada sadece 1 fa­tura ile kolaylaştırabiliyorlar. Aynı zamanda, kredi veya erken ödeme seçenekleriyle sağlanan finans­man desteğiyle nakit akışını yönet­melerini de kolaylaştırıyoruz.

Bu­nunla birlikte 'Girişimci Kadınla­ra Teknoloji Gücü' programımızla da 55 binden fazla kadın girişimci­mizi yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz fotoğraf çekimi ve reklam bakiyesi gibi fırsatlarla buluştura­rak, onların işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına yardım­cı oluyoruz. Tüm bu çözümler, sa­dece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da markalarını büyüt­me fırsatı sunuyor. Bizim için, iş or­taklarımızın başarısı, Hepsibura­da’nın başarısıdır ve bu süreçte on­lara her aşamada destek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz Ege’de 10 bin yeni satıcı”

E-ticaret sektöründe sun­dukları yenilikçi servislerle KOBİ’ler ve girişimciler için işlerini büyütme yolunda önemli fırsatlar sundukları­nı belirten Özgün, “ Özellikle Ege Bölgesi’nde elde ettiğimiz başarılar, iş ortaklarımızın ne denli güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. İzmir, yüzde 81.83 pazar payıyla bölgenin en büyük e-ticaret merkezi haline gelirken, De­nizli ve Muğla da hızla büyü­yen iller arasında. Hedefimiz 1 yıl içinde Ege Bölgesi’nde e-ticaret sistemine 10 bin yeni satıcı kazandırmak.

Yarattı­ğımız bu ekosistemle aynı za­manda Hepsiburada’nın Ege Bölgesi’ndeki lojistik operas­yonlarını yürüten 800 çalı­şanı bulunuyor. Dışarıdan taşımacılık hizmeti aldığımız personelle beraber bölgede yaklaşık 1000 kişilik istih­dam yaratıyoruz. İzmir’de iş ortaklarımızın en çok sattığı ürünlerin başında ise moda, mobilya ve beyaz eşya kategorisi geliyor. Bunları cep telefonu, bilgisayar, küçük ev aletleri, petshop ürünleri, kozmetik, müzik ekipmanları ve anne bebek ürünleri takip ediyor.” dedi.