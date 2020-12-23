"Türkiye'de e-ticaretin perakende içindeki yeri 2 kat arttı"

Vodafone Business ana sponsorluğunda online olarak düzenlenen "CEO Club" toplantısında konuşan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, pandemi sürecinde yaşanan değişimlere dikkati çekerek, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'de e-ticaretin perakende içindeki yerinin 2 kat arttığını bildirdi.

Yaşanan davranışsal değişimlerin kalıcı olduğunu belirten Emirdağ, kişilerin dijital dönüşümü hızlandırdıktan sonra deneyimlerinden memnun kaldığını, bu alışkanlığın devam ettiğini kaydetti.

Kendi bünyelerinde yaptıkları ve hızlandırdıkları operasyonel çalışmalar ve yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Emirdağ, KOBİ'ler bazında bu süreçte bazı değişimleri gözlemlediklerini vurguladı. Emirdağ, "Bu dönemde içimizdeki satıcıların dörtte birinden fazlası artık kadın girişimcilerden oluşmaya başladı. Bütün dönüşümlerin olduğu yerde biz de operasyonel, lojistik, inovasyon alanında yatırımlara özen gösterdik. İnsanlar deneyime çok özen gösterenlere daha da teveccüh gösterdi, bunu gözlemledik." dedi.

Süreç içinde deneyimin kusursuz olması için iş ortakları ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Emirdağ, bu yıl seferberlik ruhu ile çalıştıklarını söyledi. Hayata geçirdikleri yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Emirdağ, "Pandemiden çıkaracağımız en büyük derslerden biri, ne olursa olsun iş birliklerinin bu sektörde uzun vadede çok değerli olduğu. Kimse tek başına bir şeyi çözemeyebilir ama hep beraber birçok şeyi çözebileceğimizi gösterdik." dedi.

Emirdağ, gelecekte de müşteri deneyiminin birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'den bölgesel bir teknoloji gücü hedefiyle çalışmaya ve yatırımlara devam ettiklerini aktardı.