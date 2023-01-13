Türkiye'de eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğü 1,2 milyar dolar
Tureks Uluslararası Fuarcılık'ın düzenlediği Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX'ın açılışında konuşan Tureks Genel Müdürü Nergis Aslan, dünyada en çok kazandıran eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğünün Türkiye’de 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldiğini söyledi.
Dünyada eğlence endüstrisinin derinliğinin yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'nin bundan yüzde 1 pay aldığını belirten Aslan, "Bu almış olduğumuz payda en büyük kategoride işletmecilerimiz yer alıyor. AVM'lerin içerisinde yer alan tema parklarımız var. Vialand, Land of Legends gibi... Onun haricinde sektörün diğer grubu olan üretici şirketlerimiz var. Üretici şirketlerimiz, şu anda 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor" diye konuştu. Aslan, pandemiden etkilenen eğlence ve oyun sektörünün şu anda hızlı bir büyüme trendinde olduğunu anlattı.