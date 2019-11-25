Türkiye'de EMEA ve globalden hızlı büyüdü
ABD merkezli otomasyon ürün ve hizmetleri sağlayan Rockwell Automation, Türkiye'de rekor büyüme gerçekleştirdi. DÜNYA’ya konuşan Rockwell Automation EMEA Bölgesi Endüstriyel Hizmetlerden Sorumlu Başkanı Marc Baret, yatırımların süreceğini belirtti.
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